Trattative dirette Stati Uniti-Hamas

Colloqui diretti fra gli Stati Uniti e Hamas sono in corso per la liberazione degli ostaggi americani ancora a Gaza. La notizia, anticipata da fonti statunitensi ai media, è stata confermata sia dal gruppo terroristico che dalla Casa Bianca. Secondo Washington, Israele «è stato consultato sulla questione» Donald Trump, nel suo discorso sullo stato dell'Unione martedì, di fronte al Congresso e ad alcuni ex rapiti presenti, ha annunciato: «Stiamo riportando a casa i nostri ostaggi da Gaza». Poche ore dopo è arrivata la rivelazione, una svolta rispetto alle trattative avvenute finora, quando a fare da intermediari nei negoziati tra Israele e Hamas sono stati Qatar ed Egitto. L'obiettivo è prolungare la prima fase della tregua o avviare la seconda, con l'imperativo di riportare a casa i rapiti (attualmente sono 59 di cui 24 vivi) dopo 517 giorni di prigionia.

In Israele ha giurato intanto il nuovo capo delle Forze Armate israeliane (Idf), Eyal Zamir, che ha parlato di fronte al primo ministro Benjamin Netanyahu. «La missione contro Hamas non è terminata - ha detto il generale - Il compito che mi viene assegnato oggi è chiaro: guidare l'Idf alla vittoria» ha spiegato, aggiungendo il «dovere morale di portare tutti a casa, in qualsiasi modo possibile e il più rapidamente».

Zamir sostituisce il tenente generale Herzi Halevi, che nel discorso di commiato, ha chiesto l'istituzione di una commissione nazionale d'inchiesta sul 7 ottobre, definendola «necessaria e vitale». Netanyahu finora si è opposto.