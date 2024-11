Omicidio nel Napoletano. Il 17enne che ha sparato "ha problemi psichici"

Ascolta ora 00:00 00:00

Emerge una perizia che parla di problemi psichiatrici nella vicenda del diciassettenne fermato per l'omicidio del diciannovenne Santo Romano ucciso da un colpo di arma da fuoco a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). Secondo l'avvocato difensore del diciassettenne, «il ragazzo racconta di aver reagito a un'aggressione e mentre qualcuno lo teneva per un braccio e un altro gli mostrava un coltello, avrebbe estratto la pistola e sparato con la sola intenzione di difendersi», ha spiegato il legale. «Parliamo di un ragazzino con problemi di natura psichiatrica, come accertato da una precedente perizia eseguita due anni fa in merito a un procedimento legato ad un'aggressione subita in casa dalla madre. Questa perizia sarà fornita al giudice e fungerà da base alla mia richiesta per accertare se il ragazzo avesse la capacità di intendere al momento dell'aggressione e se abbia le capacità per partecipare al relativo giudizio», ha sottolineato il legale Luca Raviele. «Ribadisco che queste cose sono scritte in una perizia relativa ad un precedente giudizio e non sono la possibile invenzione prodotta ora dalla difesa del ragazzo».

Il ragazzino ha confessato di avere aperto il fuoco con una pistola che, al momento, non è ancora stata rinvenuta dalle forze dell'ordine.

Questa mattina il diciassettenne comparirà davanti al giudice del tribunale dei minorenni di Napoli titolare del fascicolo sulla morte di Romano e il ferimento dell'altro diciannovenne (l'altro giovane rimasto ferito a un gomito che è stato ricoverato in ospedale). Avrà modo di raccontare quella che è la sua versione dei fatti, spiega ancora l'avvocato Raviele.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la lite tra alcuni giovani sarebbe nata per futili motivi, forse

per un piede calpestato. Santo Romano, la vittima, avrebbe provato, secondo alcune versioni dei fatti, a sedare la discussione intercorsa ma la situazione è degenerata lo stesso fino agli spari da parte del diciassettenne.