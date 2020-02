Ora Salvini sfida Renzi: "Se ha dignità, sfiduci Conte"

Matteo Renzi è pronto allo strappo con Conte. E questa sera, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, detterà le sue condizioni per andare avanti.

" Se devo dare un consiglio vi dico di ascoltare domani Porta a Porta, è una cosa che può avere un senso per il prosieguo della legislatura. Dirò alcune cose ", ha dichiarato ieri il senatore. E ora, dopo giorni di scontri più o meno velati (quello sulla prescrizione è solo la punta dell'iceberg), Renzi servirà la sua mozione di sfiducia al presidente del Consiglio. Mente Conte spera di portare la questione in Parlamento, senza scontrasi nei salotti televisivi, c'è chi sfida Matteo Renzi e il suo partito.

" Se hanno dignità e coerenza dicano 'ci abbiamo provato', non andiamo d'accordo su nulla tranne che sul fatto che ci sta antipatico Salvini, sfiducino questo governo e si vada alle elezioni ", ha tuonato Matteo Salvini invitando il leader di Italia Viva a non fare passi indietro. " Renzi sta minacciando la sfiducia ormai da mesi - ha aggiunto il leghista parlando a Napoli con i giornalisti -. Vi rendete conto del fatto che 60 milioni di italiani devono guardare Porta a Porta per capire che umore ha Renzi e come reagisce Conte? Mi aspetto che mettano fine ad un governo senza senso ". Una cosa che si augura tutto il centrodestra. " Confido nel fatto che il tira e molla di Renzi possa portare all'implosione di questo esecutivo, e spero che Mattarella si renda conto che a quel punto ci sarebbe solo il voto ", ha dichiarato Giorgia Meloni che da mesi auspica il ritorno alle urne.