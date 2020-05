Ora spunta la task force per guidare il Movimento 5 Stelle

Sulle sorti del Movimento 5 Stelle continuano a esserci dubbi e perplessità, non solo da un punto di vista politico, ma anche per quanto riguarda la gestione interna. Dopo le dimissioni di Luigi Di Maio è subito partita la corsa per il sostituto, con ben 10 big che si contendono la guida. Ma la domanda rimane sempre la stessa: la dicitura di capo politico resterà o verrà abolita e dunque bisognerà iniziare con una leadership collettiva? Un tema su cui si è creata l'ennesima divisione. " Non si era parlato di leadership collettiva? Credo che sia diventata urgente ", ha tuonato il senatore Emanuele Dessì. Comunque si scommette che dopo il congresso " sarà tutto più chiaro ". Ora però è spuntata un'altra ipotesi: un "comitato 4.0", una sorte di task force che potrebbe guidare i grillini almeno fino a quando saranno al governo. " Non ha niente a che fare con il vecchio direttorio ", fanno sapere.

Si tratta di un'opzione che stuzzica parecchi pentastellati, ingolositi dall'eventualità di ricoprire un ruolo importante e di rilievo. Tuttavia c'è da fare i conti con la volontà degli elettori, che a stretto giro potrebbero essere chiamati in causa per esprimersi sulla possibilità di modificare il regolamento che attualmente vieta ai sindaci con un mandato alle spalle (anche da consigliere comunale) di tentare il terzo giro. Sì, perché in tutto ciò Virginia Raggi sarebbe pronta per il bis a Roma: " In tanti me lo chiedono, ma io sono concentrata sulla città e non mi interessano le polemiche sterili ". Non è da escludere che il primo cittadino della Capitale nelle prossime settimane possa uscire definitivamente allo scoperto e ufficializzare la sua ricandidatura. Il parere degli iscritti su Rousseau sarà fondamentale, sia sulla struttura sia sui due mandati. In tal senso il reggente Vito Crimi ha annunciato: " In ogni caso, come in tutte le cose che riguardano il M5S, c'è una riflessione in atto e alla fine lasceremo la parola ai nostri iscritti ".

L'ombra di Di Battista

L'ombra di Alessandro Di Battista è arrivata fino a Roma: non solo insidia tutti coloro che vorrebbero guidare il M5S, ma ora spaventa pure la Raggi. E c'è pure chi sarebbe pronto a scommettere sulla sua figura. Carlo Sibilia, il sottosegretario al Ministero dell'Interno, intervenuto ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 ha speso parole al miele nei confronti dello storico attivista: " Non so quale sarà la scelta di Virginia Raggi, ma Alessandro potrebbe magari pensare alla sua città e proporsi a sindaco di Roma, io ce lo vedrei benissimo, per amore della sua città potrebbe fare bene ".