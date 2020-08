"Ordinanza fasulla del ducetto": l'odio di Gad Lerner su Musumeci

Nei giorni scorsi per offenderlo gli aveva dato del "fascista", ora del "ducetto". Gad Lerner continua imperterrito nella sua battaglia contro il governatore della Sicilia, Nello Musumeci. E anche questa volta affida ai social il suo pensiero provocatore. "Il governo impugna l'ordinanza fasulla del ducetto Nello Musumeci che pretendeva di chiudere i centri d'accoglienza siciliani. Già ora i migranti vengono ricollocati su tutto il territorio. Respingerli è solo incivile propaganda. I veri fratelli d'Italia credono nella fratellanza" , è il messaggio al vetriolo che il giornalista simbolo della sinistra radical chic ha scritto su Twitter.

Lerner fa riferimento all’ordinanza di Musumeci, che prevedeva lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza migranti della Sicilia, impugnata dal governo e dal Viminale. L'ordinanza, secondo il ricorso, "interferisce direttamente e gravemente con la gestione del fenomeno migratorio che è materia di stretta ed esclusiva competenza dello Stato". Inoltre, sempre secondo il ricorso, si sottolinea che nonostante sia stata motivata come misura anti Covid, l’ordinanza "interferisce sul fenomeno migratorio e produce effetti diretti a carico di altre Regioni”.

Ma quello che la firma del Fatto continua a non voler vedere è la condizione di vita dei clandestini stipati in luoghi non idonei. Senza dimenticare che alcuni di essi, risultati positivi al coronavirus, hanno tentato la fuga dai centri di accoglienza mettendo così a rischio, la salute di tutti i cittadini. Ma parlare di questo al giornalista dell’intellighenzia ultra progressista forse non conviene. Così come gli non conviene illustrare quale sia la via giusta per metter in pratica l’accoglienza di massa perché di risposte potrebbe non averne.

Ormai quel cattivone di Musumeci, impegnato a tutelare la salute dei siciliani e degli stessi migranti, è finito nel mirino del buon Gad. Quest’ultimo lo scorso lunedì aveva dato il via allo scontro con un post su Twitter: "Una volta, se non altro, Nello Musumeci aveva il coraggio di proclamarsi fascista. Ora invece pubblica ordinanza fasulla per addossare ai migranti il contagio Covid19 e chiedere al governo di respingerli in mezzo al mare. Cioè di agire da fascista quale lui continua a essere" . Il messaggio è stato accompagnato da una foto che ritrae un giovane Musumeci in compagnia di Giorgio Almirante.