Ordine publico: mille bodycam per poliziotti e carabinieri

Mille bodycam in arrivo per poliziotti e carabinieri impegnati in attività di ordine pubblico. Ieri il via libera alla nuova dotazione con una circolare firmata dal capo della Polizia Lamberto Giannini ed inviata a tutti i questori. Le bodycam, si legge, sono assegnate «quale ulteriore strumento di documentazione degli accadimenti e, nel contempo, di tutela del personale operante». I contenuti multimediali verranno conservati dal sistema «per sei mesi dalla data di effettuazione delle videoriprese».

Settecento telecamere saranno suddivise tra i 15 reparti reparti mobili della Polizia e 249 alla componente mobile dell'Arma. Le tipologie sono da spalla o da petto. «Il modello di gestione dell'ordine pubblico in eventi di rilievo o a rischio - spiega Giannini - ha messo chiaramente in luce come una puntuale ed efficace attività di documentazione video-fotografica degli stessi, soprattutto nelle fasi critiche, risponda a diverse finalità, sia con riferimento a specifiche esigenze probatorie sia sul piano della comunicazione istituzionale».

Prima dell'introduzione della nuova dotazione è stata fatta una valutazione dell'impatto sul trattamento dei dati personali che è stata inviata al Garante della privacy. L'impiego delle bodycam dovrà quindi rispettare rigorosamente uno schema operativo: dall'avvio della registrazione che potrà essere disposto dall'ufficiale di pubblica sicurezza «ogni qualvolta l'evolversi degli scenari faccia intravedere l'insorgenza di concreti e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine o quando siano perpetrati fatti costituenti reato» fino a quando al rientro dal servizio le bodycam saranno immediatamente collegate al totem multimediale a cura dell'operatore autorizzato al trattamento dei dati. Con questa operazione i file saranno cancellati automaticamente dalla memoria delle videocamere e spostati in uno spazio di archiviazione dedicato.