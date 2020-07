Parte l'assalto grillino a Fontana: "Pronti a mozione di sfiducia"

Finito al centro delle roventi polemiche per la questione legata alla fornitura di camici alla Lombardia, domani, secondo quanto riferito da Adnkronos, Attilio Fontana interverrà in consiglio regionale e si troverà presumibilmente a fronteggiare il fuoco delle opposizioni che chiedono con forza le sue dimissioni e sono pronte a presentare una mozione di sfiducia.

"Il Movimento 5 stelle è pronto a presentare la mozione di sfiducia al presidente Fontana" , attacca il capogruppo grillino in consiglio Massimo De Rosa in una nota riportata da AdnKronos. "Da tempo inspiegabilmente assente, deve venire a riferire in Aula. Basta annunci, basta dichiarazioni mezzo stampa , basta bugie, all'istituzione che rappresenta e ai cittadini Fontana deve rendere conto. Dalle mascherine pannolino ai test sierologici, senza dimenticare l'ospedale in fiera, fino al caso camici per il quale è indagato, sono tante le risposte che il governatore deve ai lombardi" .

"A cominciare dal motivo per il quale l'assessore Gallera sia ancora al suo posto" , affonda ancora De Rosa. "Le persone il cui fallimento oggi è diventato cronaca e materiale da procura, non possono essere le stesse che dovranno guidare la ripartenza della nostra regione, gestire le risorse che arriveranno grazie al recovery fund e garantire la nostra salute in vista del prossimo autunno. Serve un atto politico coraggioso per la storia che stiamo andando a costruire" , conclude il capogruppo nel suo comunicato. "Siamo pronti a chiedere la sfiducia del presidente Fontana e chiediamo alle altre forze d'opposizione di sostenere la nostra richiesta" .

Duro anche l'intervento dell'europarlamentare pentastellata Eleonora Evi: "In più occasioni Attilio Fontana ha dimostrato di essere inadatto a governare la Regione più popolosa e più ricca d'Italia. Prima la disastrosa gestione durante la fase più acuta dell'emergenza Covid, poi l'iscrizione nel registro degli indagati per l'inchiesta sulla fornitura di camici con l'accusa di frode in pubbliche forniture, adesso arriva un conto svizzero con dentro 5 milioni di euro di fondi scudati provenienti dalle Bahamas" .

Nel comunicato riportato da LaPresse, l'europarlamentare grillina annuncia l'intenzione di avviare una mozione di sfiducia: "Cos'altro deve accadere in Lombardia per fare pulizia di questa classe politica inetta che incarna lo spirito bieco di una politica che specula sulla pelle dei cittadini? Trovo incredibilmente vergognoso che durante l'emergenza Coronavirus, che ha ucciso oltre 16mila lombardi, il Presidente della Regione Fontana e la sua famiglia erano impegnati a condurre affari loschi" attacca ancora Evi. "Le dimissioni sono doverose e devono arrivare subito. Per questo condividiamo la decisione dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle di presentare una mozione di sfiducia al governatore peggiore della storia della Regione" .