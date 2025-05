Pd diviso persino sul nuovo Papa. Quella frangia Fdi che sogna Besungu

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra vertici, votazioni e talk show, i politici italiani riservano più di uno sguardo al Conclave. Qualcuno fa il tifo, altri si affidano allo Spirito Santo, difficile dirsi disinteressati. Palazzo Chigi e il governo non vogliono e non possono sbilanciarsi. I partiti di maggioranza però parlano. Fonti vicine alla Lega confessano la preferenza per i cardinali Robert Sarah e Péter Erdö, conservatori. Il governatore Luca Zaia non si espone: «È azzardato fare previsioni», dice al Giornale. «Ma ho un'assoluta certezza: il Conclave saprà esprimere un Papa capace, con autorevolezza e umanità, di interpretare il delicato momento storico che stiamo vivendo». Da Fdi nomi sovrapponibili a quelli del Carroccio. Ma qualcuno nell'area conservatrice dell'Ecr cita anche Fridolin Ambongo Besungu: «È il momento di un Papa africano», ci dicono da Bruxelles. Besungu è noto per aver criticato Bergoglio su alcune aperture alla comunità Lgbt. «A me piacciono Sarah e Erdö», conferma il deputato Massimo Ruspandini. La sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti ricorda l'incontro con Pierbattista Pizzaballa a Gerusalemme e la chiacchierata con Parolin sui problemi della scuola. Giuseppe Betori, poi, sarebbe ben visto della parti di Palazzo Chigi. Buona parte di Forza Italia spera nel segretario di Stato uscente. Tra questi, l'onorevole Raffaele Nevi e il senatore Dario Damiani. Noi Moderati è per un «Papa italiano». Come il Pd, che però sugli italiani si è spaccato. Base Riformista è con Parolin. Ma Stefano Bonaccini, anche per ragioni regionali, «tifa» per l'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi. Sul presidente Cei convergono anche la segretaria Elly Schlein, Romano Prodi e Demos, che è il partito di Sant'Egidio. I dem, speranzosi nella «continuità» con Francesco, vedono in Zuppi una potenziale spina nel fianco per il governo di centrodestra. Anche se qualcuno dell'opposizione interna, dal Nazareno, ironizza: «La Schlein è comunista, per chi vuole che tifi?». Zuppi, due giorni fa, ha visto anche il presidente francese Emmanuel Macron. L'ex premier Matteo Renzi, leader d'Italia viva, è un buon conoscente di tanti cardinali: da Betori a Zuppi. È legato per ragioni personali a varie spiritualità presenti nel Conclave. Anche a realtà meno attese: dai focolarini ai neocatecumenali. Pesa l'esperienza di scout. Ha ospitato Pizzaballa quando era sindaco di Firenze, e ha lavorato con Parolin. Da cattolico, non apre bocca sul Conclave: «Lasciamo lavorare lo Spirito Santo e speriamo che i capi del governo non cadano in tentazione di mettere il naso in cose non loro». L'ex premier Giuseppe Conte conosce molto bene Parolin: ha studiato a Villa Nazareth, dove ha conosciuto anche il già segretario di Stato. Nel 2020 Parolin è diventato anche il presidente del collegio universitario romano. Ma nel M5S si vede con simpatia anche Pizzaballa, soprattutto per le posizioni del patriarca di Gerusalemme sul conflitto israelo-palestinese. Capitolo Azione: Carlo Calenda è stato uno dei pochi leader a non essere presenti al funerale di Francesco. Ma Elena Bonetti presidente del partito e cattolica afferma: «Con lo Spirito Santo le previsioni non funzionano. Una cosa però è certa: farà cose straordinarie». In Avs di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni spopola il nome di Luis Antonio Tagle, cardinale filippino considerato da alcuni come l'erede naturale di Bergoglio. Ma si guarda con attenzione anche a Pizzaballa. L'ex presidente della Camera Fausto Bertinotti risponde tranchant: «Non sono la persona adatta a cui chiedere, non sono ispirato dallo Spirito Santo». Curiosa la posizione di Marco Rizzo.

Il leader di Democrazia sovrana e popolare, comunista, specifica di non essere credente ma sottolinea che, se lo fosse, sceglierebbe il cardinale Gherard Ludwig Müller, proprio per l'integrità della dottrina. I palazzi attendono la fumata bianca.