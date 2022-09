"Il Pd ha compromesso tutto". Il j'accuse di Conte

Movimento 5 Stelle terza forza delle elezioni, i dati parlano chiaro. Un risultato – attorno al 17 per cento – che rallegra i vertici pentastellati, considerate le premesse di inizio campagna elettorale. Intervenuto in conferenza stampa, Giuseppe Conte ha acceso i riflettori sulla grande rimonta grillina e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: “Tutti ci volevano fuori dal Parlamento, tutti ci davano in picchiata. La rimonta è stata significativa. Siamo la terza forza politica e quindi abbiamo una grande responsabilità”.

“Il M5s andrà all’opposizione”

Per il Movimento 5 Stelle si prefigura un ruolo di opposizione, ha precisato il giurista: “Saremo una forza di opposizione che esprimerà tantissimo coraggio e tanta determinazione. Saremo concentrati per realizzare il programma che abbiamo illustrato durante la campagna elettorale” . Il gruppo pentastellato sarà intransigente nei confronti di un governo che sarà targato centrodestra: “Il centrodestra sarà maggioranza in Parlamento ma non nel Paese. Questo cortocircuito è frutto di una legge elettorale che non condividiamo affatto”.

Giuseppi ha posto l’accento sui dati del Movimento 5 Stelle al Sud, citando i numerosi collegi uninominali portati a casa contro ogni pronostico. Tornando all’azione parlamentare, la stella polare saranno “le battaglie per ridurre le disuguaglianze” , a partire da quella tra Settentrione e Meridione. Conte ha le idee chiare sul da farsi: “Abbiamo buona parte del Paese dalla nostra parte, sono sicuro che anche dall’opposizione riusciremo a realizzare quell’agenda progressista e democratica che abbiamo indicato durante la campagna elettorale”.

Conte stronca Letta

Dopo la rottura causata dalla caduta del governo Draghi, M5s e Pd si ritrovano insieme all’opposizione. I due partiti potrebbero dialogare per condividere battaglie, ma no categorico a ritorni di fiamma: “Possiamo discutere di tutto, ma senza alcun cartello, accordo o coalizione” . Il giudizio dell’ex primo ministro sulla strategia dem è particolarmente negativo, ecco l’ennesima bocciatura per Enrico Letta: “Le scelte dal gruppo dirigente Pd hanno compromesso l’efficacia della campagna elettorale di un’offerta politica competitiva”.

Un’analisi affrontata dettagliatamente già nel corso della campagna elettorale e rinvigorita dai risultati di questa notte: “Questo gruppo dirigente del Partito Democratico può assumersi delle responsabilità per non essere riusciti a contrastare il centrodestra” . A proposito della coalizione formata da FdI, Forza Italia e Lega, Conte si è dissociato dagli immarcescibili quanto strumentali allarmi fascismo: “No a patenti di legittimità democratica” .