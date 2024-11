Dalla Pennsylvania ad Arizona e Nevada

Ascolta ora 00:00 00:00

Le sorti del duello della Casa Bianca tra Kamala Harris e Donald Trump sarà deciso al fotofinish nei sette Stati chiave. Vediamo la situazione nei vari stati.

Arizona (11 voti elettorali) Quattro anni fa è stato conquistato da Joe Biden per appena 10mila voti di scarto. Secondo un sondaggio di qualche giorno fa da Cnn, Harris ha un vantaggio di appena un punto su Trump, con il 48 per cento contro il 47.

Georgia (16) Quattro anni fa andò a Biden con 150mila voti di vantaggio, primo democratico a vincere in questo stato dal 1992. L'ultimo sondaggio Ssrs dà Trump al 48 e Harris al 47.

Michigan (15) Anche qui Biden vinse per 150mila voti. Secondo il sondaggio Cnn, Harris sarebbe in vantaggio in Michigan, con il 48 per cento contro il 43 di Trump.

Nevada (6) Biden ha vinto quattro anni fa con uno scarto di 34mila voti. L'ultimo sondaggio Cnn dà Trump in testa con il 48 per cento contro il 47 della democratica.

North Carolina (16) Negli ultimi anni solo Barack Obama tra i Dem lo ha espugnato nel 2008. Il recente sondaggio Cnn dà un vantaggio a Harris del 48 a 47.

Pennsylvania (19) Quin nel 2020 vinse Biden per 82mila voti. È da tutti considerato lo stato dove non si può perdere per poter arrivare alla Casa Bianca. Un sondaggio dà Harris e Trump in perfetta parità, al 48 per cento.

Wisconsin (10) Nelle ultime

elezioni qui i sondaggi si sono dimostrati clamorosamente errati e nel 2020 Biden ha vinto per un pelo mangrado fosse dato avanti di 7 punti. Quindi va presa con le molle l'indicazione che Harris sia sopra 51 per cento a 45.