Perde la fede nell'Oceano, la trova online

Sembra la miglior rassicurazione da parte del destino, l'approvazione piena del Karma o degli dei o del fato, o di chi preferisce ognuno. Davanti ai mille dubbi che assalgono chiunque si sposi, un miracolo ateo del genere è ciò su cui tutti vorrebbero poter contare per fugare ogni perplessità circa la propria scelta. Quale migliore dimostrazione del fatto che il sì che hai pronunciato in abito bianco è benedetto dagli angeli e dalle fate se non un epilogo tanto incredibile?

È ciò che è successo a una neo sposa che credeva di aver perduto per sempre la sua fede nuziale, caduta nelle acque messicane dell'oceano durante il viaggio di nozze. Invece, come per miracolo, una sposa residente a Cassino in provincia di Frosinone ha ritrovato il prezioso anello grazie ad un post su Facebook.

La fascia in oro e brillanti era stata notata sui fondali da un turista canadese, che è riuscito a recuperarla. L'uomo ha poi visto che all'interno della veretta c'era inciso un nome accanto a una data e ha capito che apparteneva ad una donna che si era sposata da poco. Per questo ha deciso di postare una foto su Facebook che in poche ore è divenuta virale. A notare il post, mentre si trovava da alcuni parenti in Canada, è stata la stessa sposa che non credeva ai propri occhi. Insieme al marito e con l'aiuto di alcuni familiari la donna è riuscita a contattare l'uomo che ha raccontato di aver provato a cercare all'interno del resort la proprietaria dell'anello ma senza riuscirvi. Da qui l'idea di postare la foto su Facebook.

La coppia italiana è tornata a casa mentre l'anello è ora in possesso di un familiare residente nel Quèbec che a giugno tornerà a Cassino e lo riconsegnerà ai legittimi proprietari. Mettendo così la parola fine a una storia che ha dell'incredibile ma che profuma irrimediabilmente di destino: di quello giusto.