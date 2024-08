Ecco le bodycam per gli agenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Le bodycam per gli agenti di polizia diventano realtà. Dopo anni di discussione e confronto viene approvato l'emendamento al Dl Sicurezza che introduce l'utilizzo delle telecamere per le forze dell'ordine. «Grazie a questo strumento renderemo ancora più efficace la tutela delle donne e degli uomini in divisa, quotidianamente esposti ad aggressioni, minacce e violenze. Una dotazione tecnologica richiesta dagli stessi poliziotti anche a garanzia della totale trasparenza del loro operato» dichiara il ministro, Matteo Piantedosi. Una introduzione, quella delle bodycam, che il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni giudica «un segnale importantissimo, unitamente al rafforzamento della tutela legale». «Abbiamo fatto un doppio passo in avanti. Abbiamo dato un ulteriore sostegno alle forze dell'ordine e ribadito ancora una volta il no ai numeri identificativi che la sinistra aveva proposto» aggiunge Augusta Montaruli, relatrice del provvedimento (sugli identificativi c'è la contrarietà dei sindacati perché metterebbe in pericolo l'anonimato e l'incolumità degli agenti col rischio di essere riconoscibili ai criminali). E anche l'azzurro Alessandro Cattaneo puntualizza che «l'iniziativa è a tutela di chi non ha nulla da nascondere, di chi compie il proprio dovere ogni giorno spesso in ambienti ostili. Uno strumento di trasparenza e verità che aiuterà a smontare tante situazioni ipocrisie e falsità di chi si scaglia troppo spesso contro le forze dell'ordine».

Applaudono anche i sindacati di polizia. «Finalmente strumentalizzazioni e false denunce non avranno più terreno fertile, poiché quanto accaduto durante gli interventi di polizia potrà essere verificato dalle registrazioni» commenta il segretario generale del Sap, Stefano Paoloni.

Per il segretario Coisp Domenico Pianese, infine, «questo provvedimento dimostra una visione moderna e responsabile delle dinamiche di sicurezza pubblica e risponde in modo efficace alle esigenze di una società che chiede sempre più chiarezza».