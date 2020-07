Il virologo alla corte Pd: Lopalco va con Emiliano

"Ho sempre avuto una passione politica e non è un mistero che mi riconosco nei valori del centrosinistra". Dopo tante indiscrezioni, oggi è arrivata la conferma: il virologo Pierluigi Lopalco si candida alle Regionali pugliesi in una lista civica che sostiene il governatore uscente Michele Emiliano.

L'epidemiologo dell'università di Pisa, nominato negli scorsi mesi consulente della Regione Puglia per l'emergenza Covid-19, all'Adnkronos Salute ha dichiarato: "Se gioco una partita, provo a giocarla per vincerla ", confermando la sua disponibilità a presentarsi con la lista civica di Emiliano che si chiama "Con". Una candidatura che ha uno scopo preciso: fare l'assessore alla sanità. "È ovvio che il mio è un ruolo tecnico", sottolinea l'epidemiologo. Che aggiunge: "Non ho mai fatto il politico di professione. Quindi il mio sarà un ruolo tecnico animato da quello che è il senso civico di mettersi a disposizione della comunità, della mia Regione". Lopalco si dice consapevole dei propri limiti e non è sicuro d'essere bravo a portare voti: " Non l'ho mai fatto e non so se sarò capace o no di ottenere consensi", ammette. "Quello che voglio dire ai cittadini è: guardate, ho delle caratteristiche, sono un professore di Igiene, conosco la sanità, so come si organizza un sistema sanitario", dice Lopalco che, lavorando come consulente, ha "toccato con mano che cosa significa gestire un'emergenza in Puglia" e quindi, assicura, "qualche idea per migliorare questo sistema me la sono fatta" .