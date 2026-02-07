Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Guerra in Israele

Pizzaballa: "Board of Peace un'operazione colonialista"

Pizzaballa: "Board of Peace un'operazione colonialista"
00:00 00:00

"Cosa penso del Board of Peace? Penso che è una operazione colonialista: altri che decidono per i palestinesi". Così il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, intervistato dalla giornalista Rai Maria Gianniti durante un incontro nel santuario di San Francesco a Ripa, a Roma. "Io risponderei molto candidamente - ha premesso Pizzaballa -. Ci hanno chiesto di entrarci. Un miliardo non ce l'ho più, ma soprattutto il compito della Chiesa non è questo. Sono i Sacramenti la dignità della persona".

Da tempo sulla questione Gaza il Vaticano non va d'accordo con Israele e gli Stati Uniti, dal tema del conflitto in sé, prima del cessate il fuoco, a quello degli aiuti alla popolazione palestinese, che nonostante lo stop alle armi continua a soffrire fame e freddo nella Striscia di Gaza, fino al futuro dell'enclave palestinese, delineato dal piano di pace voluto dal presidente americano Donald Trump e che nella sua seconda fase ha dato vita al cosiddetto "Board of peace", il Consiglio a cui hanno aderito una ventina di Paesi che dovrebbe gestire e supervisionare il dopoguerra.

Sul 7 ottobre: "Non mi aspettavo: si capiva che stava bollendo qualcosa ma non così", aggiunge Pizzaballa. "Quando accadde ero a casa in Italia, da mia mamma. Avevo preparato un comunicato ma non mi ero reso conto della situazione. Fu un comunicato improvvido. Poi capii - ha raccontato il patriarca di Gerusalemme -. Soprattutto quando tornai, avevo bisogno di mettere a fuoco.

C'era grande rabbia, dolore, e una risposta molto negativa del mondo ebraico per la nostra risposta timida, secondo loro, ma non avevamo capito". Quanto alla reazione israeliana: "Ci ha stupito, per la violenza. Pensavano prima di Natale si chiude. Invece poco alla volta abbiamo capito che c'era qualcosa di veramente nuovo".

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica