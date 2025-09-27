Il Pnrr cambia: la revisione vale 14 miliardi

"Nella Cabina di regia di oggi (ieri, ndr) presentiamo la proposta di revisione del Pnrr, che sarà poi trasmessa al Parlamento per le relative valutazioni e successivamente inviata alla Commissione europea per l'approvazione". Lo ha detto ieri la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ricordando che i cambiamenti seguono le indicazioni che la Commissione europea ha fornito il 4 giugno scorso, "ed è il frutto dell'attività di ricognizione portata avanti dalla Struttura di missione Pnrr insieme a tutti i ministeri e le Amministrazioni titolari di misure e progetti". Nel dettaglio, spiega Meloni, il nuovo piano "consente di concentrare l'attenzione su alcune priorità contingenti, a partire proprio da quelle che coinvolgono il mondo delle imprese" colpite dalla scure dei dazi al 15% di Donald Trump.

La proposta di revisione del Pnrr ha un valore complessivo di 14 miliardi di euro, pari al 7% del Piano. "Si tratta di un adeguamento necessario", ha affermato nel suo intervento alla Cabina di regia il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti (in foto), "tenuto conto che era stato concepito in un contesto politico ed economico del tutto diverso e che continua a modificarsi".

Secondo quanto ha spiegato ieri il ministro, "con questa modifica il nostro obiettivo è chiaro: semplificare al massimo la fase finale del Piano (che scade a giugno 2026, ndr), eliminando tutti quegli ostacoli burocratici che in passato hanno rallentato le operazioni con l'intento di garantire la massima efficienza". Non ci sarà, tuttavia, un ridimensionamento delle risorse all'Italia, che rimarranno a quota 194,4 miliardi come previsto all'inizio della programmazione.

MAst