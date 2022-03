La figuraccia di Scanzi: "massacrato" dopo questa foto

Matteo Salvini torna nel mirino di Andrea Scanzi. Il giornalista, firma de Il Fatto Quotidiano, ha voluto rispolverare una foto risalente agli inizi di luglio 2019 per utilizzarla come arma da ritorcere contro uno dei suoi obiettivi prediletti.

Nell'immagine scelta da Scanzi, o per meglio dire nella porzione ritagliata ad hoc con un programma di fotoritocco, il leader del Carroccio figura accanto al presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, che proprio in quei giorni si trovava nel nostro Paese per una visita ufficiale. A completare la foto, caricata successivamente proprio sul profilo Facebook del giornalista de Il Fatto Quotidiano, anche una frase pronunciata dal segretario della Lega in occasione dell'evento: "Staremmo meglio se avessimo Putin in Italia – Matteo Salvini, 12 luglio 2019" . Ciliegina sulla torta il commento di Scanzi alle parole del leader del Carroccio, ovviamente rispolverate in occasione di quanto sta accadendo sul fronte ucraino: "Poveraccio".