Presa a martellate dall'ex: rischia la vita

Sanguinante e con un filo di voce ha trovato la forza di chiedere aiuto dalla finestra. Un corriere che stava effettuando una consegna l'ha vista e ha dato l'allarme. Nell'appartamento al primo piano i soccorritori hanno trovato una donna di 38 anni di origini marocchine con il capo fracassato da una decina di martellate. Trasferita d'urgenza in ospedale è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico ed è ricoverata in gravi condizioni. A ridurla così l'ex compagno, suo connazionale, che era stato già denunciato per stalking. Il quarantenne è stato rintracciato dai carabinieri al termine di un'indagine lampo e arrestato per tentato omicidio aggravato.

È accaduto a Roncoferraro, in provincia di Mantova, poco dopo le 13 di lunedì scorso, anche se la vicenda è stata resa nota solo ora. La vittima vive con i due figli, di 11 e 9 anni, che al momento dell'aggressione erano a scuola e che ora sono stati affidati al padre. Era stata lei tempo fa ad interrompere la relazione con il 40enne. Ma lui non l'aveva presa bene, tanto che la donna - spaventata dai suoi comportamenti - aveva anche fatto installare delle telecamere all'ingresso dell'abitazione per controllare gli accessi, dopo che l'ex compagno aveva cercato di penetrare all'interno in diverse occasioni. Lunedì c'è riuscito, forse con la scusa di un ultimo chiarimento. Una volta dentro, al culmine dell'ennesima discussione, dopo aver messo a soqquadro l'appartamento e ricoperto di scritte i mobili, si è accanito contro la 38enne con un martello, sferrandole almeno dieci colpi alla testa e fracassandole il cranio. Non è chiaro se avesse portato con sé l'arma, dunque premeditando l'attacco, oppure se l'ha trovata in casa. Questo saranno le indagini a stabilirlo e si tratta di un dettaglio non secondario per la posizione processuale dell'indagato, legata anche alle condizioni di salute della donna, che risulta ancora in pericolo di vita. Anche se i medici sono ottimisti, le prossime ore saranno determinanti.

Fondamentale è stato l'intervento di un corriere reduce da una consegna ad un vicino. Anche lui di origine marocchine, ha capito subito che quella donna insanguinata alla finestra chiedeva di chiamare un'ambulanza. Il 118 l'ha trasportata all'ospedale di Mantova dove, prima di essere sedata per subire un delicato intervento neurologico, ha detto ai carabinieri di essere stata colpita dal suo ex compagno con un martello. Grazie alle telecamere di sorveglianza e ai sistemi di lettura targhe presenti in tutta la provincia gli investigatori dell'Arma sono riusciti a rintracciarlo nella sua casa di Mantova, all'interno della quale sono state trovare tracce ematiche. Ad incastrarlo ci sarebbero anche le testimonianze di diverse persone che lo avrebbero visto allontanarsi dall'abitazione della donna dopo averla massacrata. Il 40enne, con precedenti specifici per maltrattamenti e lesioni personali, proprio nei giorni scorsi era stato denunciato dalla ex per stalking.

Le telecamere piazzate all'ingresso della casa per monitorare gli ingressi, dopo vari blitz che avevano terrorizzato la vittima, in un'occasione hanno ripreso il marocchino che cercava di rendere inutilizzabile il sistema di videosorveglianza.