"Primo passo per mandare in soffitta il giustizialismo manettaro"

La riforma del processo civile è arrivata in Senato per un'approvazione veloce. Il governo presieduto da Mario Draghi non ha tempo da perdere. La senatrice Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo di Forza Italia e presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, è intervenuta in Aula per ribadire la centralità del provvedimento che sta per essere adottato. Un risultato atteso anni che riguarda pure una svolta sul sistema degli affidi. Più in generale, si tratta di un colpo inferto al giustizialismo. Forza Italia guida il fronte garantista in una fase di svolta per il Paese in materia di Giustizia.

Senatrice, finalmente un colpo garantista...

"Come chiedevano Forza Italia e il centrodestra, abbiamo gettato le basi per una giustizia veloce, ma soprattutto giusta. Questa riforma pone al centro la persona e le famiglie, che per noi sono il pilastro della società e, pertanto, vanno adeguatamente tutelate".

La riforma Bonafede è un lontano ricordo, ma l'impostazione grillina è rimasta quella...

"Si è fatto un primo passo per mandare definitivamente in soffitta il giustizialismo manettaro di sinistra e Movimento 5 Stelle. Il garantismo è la cifra di Forza Italia da sempre: perseguire o condannare un innocente, come ha scritto il presidente Berlusconi, è il peggior crimine che lo Stato possa commettere".

Quali novità principali in materia di riforma del processo civile?

"Con la velocizzazione dei processi e, quindi, una più rapida risoluzione delle controversie, si porrà fine alla fuga degli investitori che oggi sono fortemente danneggiati e scoraggiati dalla durata dei contenziosi. Una giustizia rapida ed efficiente ha ricadute positive anche sull’economia, è un tassello fondamentale per la ripresa post pandemia".

Forza Italia è stata fondamentale per l'istituzione del Tribunale della Famiglia...

"Per anni ci siamo battuti per avere un unico giudice specializzato della famiglia, sottoposto a regole predeterminate e, soprattutto, uguali in tutto il territorio nazionale: oggi finalmente abbiamo raggiunto uno storico risultato che premia la costanza con la quale abbiamo portato avanti la nostra visione di giustizia a tutela delle persone".

Sul sistema degli affidi c'è la svolta che si attendeva da tempo?

"Già due anni fa avevo presentato un ddl per riformare il sistema degli affidi: oggi chiudiamo finalmente l'era di Bibbiano, del business dei bambini strappati ai loro genitori, degli psicologi che decidono discrezionalmente della vita dei minori in spregio alle regole del giusto processo".

Conta sul referendum promosso dalla Lega?

"Forza Italia ha contribuito attivamente alla raccolta firme per i referendum che siamo certi potranno migliorare il sistema giustizia. Noi chiediamo da sempre un giudice che sia realmente terzo, la separazione delle carriere e tempi certi - civili - per i processi che non possono durare “a vita”. Saranno i cittadini a decidere e quando ciò accade è sempre un’ottima cosa".