La "profezia" di Rossella: "Ecco quando cadrà Conte"

La maggioranza composta da Movimento 5 Stelle, Partito democratico, Italia Viva e Liberi e uguali è tutt'altro che stabile: ogni giorno non mancano litigi e contrasti che rischiano di compromettere la già precaria stabilità del governo. L'ultimo caso ha visto il premier Giuseppe Conte e il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini scontrarsi animatamente sugli Stati generali. Di questo passo l'esecutivo giallorosso potrebbe cadere da un momento all'altro. Ne è convinto Carlo Rossella, che è sempre più sicuro di questo scenario: " Il governo ha già stampata la data di scadenza, come lo yogurt. E francamente non so se mangerà il panettone ". E lui si augura che non lo mangi, anche perché ha confessato che preferirebbe avere al comando del Paese altre tipologie di personalità e non ha nascosto una particolare stima nei confronti di Mario Draghi: " Lui mi andrebbe benissimo, così come tanti altri. Berlusconi e Prodi sono stati dei grattacieli. Conte al massimo è una villetta ".

Effettivamente il presidente di Medusa Film non ha usato giri di parole per criticare duramente l'attuale presidente del Consiglio, che a suo giudizio fa il Conte senza l'oste e perciò " alla fine paga due volte ". Eppure circolano da diversi giorni i rumors secondo cui l'avvocato starebbe pensando di fondare una propria lista e alcuni ex Dc addirittura starebbero allestendo dei circoli in suo sostegno. Ma ora dovrebbe concentrarsi sul piano di rilancio dell'Italia: " Quanti annunci di "piani di rinascita" ho dovuto ascoltare. Mi ricordo che in America latina, ogni tanto, quando un paese andava a puttane, si alzava uno e annunciava il suo piano di rinascita. Poi non rinasceva niente e nessuno. Ora è così anche in Italia ".

"Ecco chi difende Conte"

Il giornalista ha parlato di un rischio per i cittadini italiani, ovvero un autoritarismo controllato. Pertanto teme una deriva panamense, considerando le frequenti parole utilizzate da Conte (" autorizzo ", " consento ") e il fatto che abbia coinvolto poco il Parlamento: " Le Camere sono state sbarrate per troppo tempo: doveva essere lui a chiederne la riapertura ". E non ha certamente riservato parole al miele per Rocco Casalino, portavoce e capo ufficio stampa del capo del governo giallorosso: " Mi fa sorridere. E sono sorpreso delle sue capacità di salire i gradini del potere. Uno che parte dalla casa del Grande Fratello e arriva a fare il braccio destro del primo ministro ".