Progettavano un attentato al Papa: sette arresti in Indonesia

Ascolta ora 00:00 00:00

Avrebbero voluto uccidere il Papa sua visita in Indonesia. Con questa accusa la polizia indonesiana ha arrestato sette persone che avrebbero pianificato un attentato contro Bergoglio. La squadra antiterrorismo della polizia nazionale indonesiana Detachment-88 è entrata in azione tra il 2 e il 3 settembre nella capitale Giacarta e nelle città periferiche di Bogor e Bekasi, nella provincia di Sumatra occidentale e nella provincia delle isole Bangka Belitung. Nelle perquisizioni condotte nella casa di uno dei militanti che avrebbero pianificato l'attacco sono stati trovati archi e frecce, un drone e volantini dell'Isis. Secondo quanto riferisce il media di Singapore, The Straits Times, alcuni degli arrestati avevano giurato fedeltà allo Stato Islamico e uno di essi su Youtube aveva annunciato: «Farò un attentato contro il Papa, aspettate notizie». Il portavoce di Detachment-88, Aswin Siregar, ha dichiarato che le indagini sono ancora in corso e che non è ancora stato stabilito se i sette arrestati si conoscano o siano membri della stessa cellula terroristica.

Papa Francesco è stato in Indonesia per tre giorni, dal 3 al 6 settembre, nell'ambito del suo viaggio apostolico in Asia e Oceania, il 45esimo e il più lungo come distanza e come durata del suo pontificato. Nella grande nazione-arcipelago, la quarta più popolosa della Terra con 278 milioni di abitanti e la prima a maggioranza musulmana (i cristiani sono una consistente minoranza di 29 milioni), il pontefice ha avuto numerosi impegni e ha incontrato tra gli altri il presidente Joko Widodo e ha firmato all'interno della più grande moschea del Paese, la Istiqlal, con l'imam Nasaruddin Umar, ex vice ministro per gli Affari religiosi, un importante documento sulle questioni umanitarie, di tolleranza e ambientali, nell'ambito del dialogo interreligioso tra cattolici e musulmani.

Prima di lasciare l'Indonesia il Papa ha celebrato una messa in memoria di Santa Teresa di Calcutta nel complesso

sportivo polifunzionale di Giacarta, il Gelora Bung Karno, a cui hanno assistito 100mila persone. Poi il Papa è partito per Papua Nuova Guinea e visiterà prima della fine del viaggio lungo undici giorni Timor-Est e Singapore.