Pronto il varo dello stato d'emergenza. E oggi arrivano le misure d'urgenza sul caldo

Vento fortissimo, fulmini, grandine, auto ammaccate, allagamenti, alberi sradicati o spezzati dalle raffiche. È una vera e propria tempesta quella che ha devastato Milano, la Brianza e la Lombardia settentrionale. «Una situazione apocalittica», commentano fonti governative, che il ministro per la Protezione Civile sta cercando di gestire, nella consapevolezza che «la forza della natura tende a sopraffare quella dell'uomo». E mentre la Sicilia brucia, in Veneto scatta un nuovo allarme.

«Stiamo vivendo una delle giornate più complicate degli ultimi decenni» commenta Nello Musumeci. «Mentre piangiamo le tre vittime di queste 24 ore, sento di dovere ringraziare tutti coloro che sono mobilitati nelle trincee più difficili. Lo sconvolgimento climatico impone a tutti noi un cambio di passo, senza alibi». Il ministro della Protezione civile è al lavoro sulla conta dei danni: «Lo stato di emergenza è stato chiesto dalla Lombardia, ma lo chiederanno anche altre Regioni, ho parlato con il presidente del Veneto. I governi regionali trasmetteranno la richiesta al governo che delibererà lo stato di emergenza. In questo momento dobbiamo tentare di salvare il salvabile».

I contatti con Giorgia Meloni sono costanti. Musumeci ci ha parlato ieri mattina presto e poi poco prima dell'ora di pranzo. «L'ho aggiornata sulla situazione e abbiamo concordato come la priorità nellagenda di governo debba essere la messa in sicurezza del territorio nazionale» spiega. «Eravamo abituati alla grandine di 1-2 centimetri, non di 8-10; alle alte temperature ma non a 45 gradi in Sicilia. Lo sconvolgimento climatico deve far ripensare anche all'approccio che nella programmazione e nella pianificazione tutti dobbiamo avere, dai Comuni al governo nazionale». Con una prima risposta che potrebbe arrivare dall'accelerazione dell'utilizzo di «It-Alert» il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale attualmente in sperimentazione.

Meloni affida il suo pensiero a un messaggio social. «Con forte dispiacere ho appreso la tragica notizia di due incidenti nei quali hanno perso la vita una ragazza di 16 anni in un campo scout e una donna a Lissone, entrambe travolte da un albero. Sappiamo di una situazione difficile e sono in costante contatto con il ministro Musumeci». E poi a parlando a Rtl aggiunge: «Sapevamo che oggi sarebbe stata la giornata più impegnativa. Abbiamo una situazione in cui si somma a temperature molto alte il vento e questo rende impossibile l'uso dei Canadair. È una situazione complessa» ma la «Protezione civile è mobilitata, nessuno dei vigili del fuoco è andato in vacanza, e lo dico per ringraziare queste persone. Seguiamo minuto per minuto la situazione che è delicata».

Intanto il governo è pronto a varare misure sul caldo: norme che prevedano l'accesso alla Cassa integrazione ordinaria per eventi estremi in edilizia, scorporandolo dal computo delle settimane previste nel biennio mobile, e a prevedere un provvedimento per varare l'accesso alla Cassa integrazione per gli agricoli a tempo indeterminato, con utilizzo a ore. Questo il piano messo sul tavolo dal ministro del Lavoro Marina Calderone nel corso dell'incontro con le parti sociali. I provvedimenti varranno per tutto il 2023 ma l'intenzione del governo è renderli strutturali nella prossima Finanziaria. Gli interventi dovrebbero rientrare in un decreto e arrivare in Consiglio dei ministri oggi. Nel protocollo lavoro agile, dpi e altre misure, sul modello dell'emergenza Covid.