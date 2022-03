"Putin è un criminale". Le vie per processarlo

E mentre Putin cita la Bibbia nei suoi discorsi, il mondo lo considera un criminale di guerra. Per ultima si è pronunciata la ministra degli Esteri britannica Liz Truss. Ma ascoltare un'accusa così grave direttamente dal presidente americano Joe Biden rafforza l'ipotesi che, al termine del conflitto, lo zar possa davvero pagare per le atrocità attribuite a Mosca nella guerra in Ucraina. Così ci si comincia ad interrogare su come Putin potrebbe essere portato in un'aula di tribunale e processato con l'accusa di aver violato le leggi di guerra e le convenzioni internazionali, come quella di Ginevra.

Ad esempio - se fosse provato - ordinando o non impedendo di prendere di mira deliberatamente obiettivi civili (ad esempio la vicenda del teatro di Mariupol bombardato dall'aviazione russa) o permettendo un uso sproporzionato della forza o quello di armi chimiche o biologiche. Il presidente russo verrebbe in questi casi giudicato sulla base della dottrina legale della «responsabilità del comando». Il Tribunale Penale Internazionale con sede all'Aja, competente per i crimini di guerra e contro l'umanità, è una via difficilmente percorribile perchè la Russia sia gli Usa non riconoscono la Cpi, non avendo mai ratificato il trattato. La strada allora potrebbe essere quella di trasformare la commissione di inchiesta delle Nazioni Unite in un tribunale internazionale ad hoc, come fu fatto per le accuse di genocidio in Ruanda e per i crimini commessi nella ex Jugloslavia.

Per Putin potrebbe inoltre essere decisa la creazione di un tribunale internazionale ad hoc ma stavolta decisa da un gruppo di Stati come quelli della Nato, sulla falsariga del tribunale che processò i nazisti coinvolti nella Seconda guerra mondiale e nella Shoah, creato in base a un accordo tra Usa, Urss e Regno Unito. Infine il presidente russo potrebbe essere giudicato anche nell'ambito degli ordinamenti dei singoli Stati che hanno già avviato delle inchieste, vedi la Germania dove esiste una legge nazionale per perseguire i crimini di guerra.