Meloni smaschera Conte "Quanto vale la sua parola Cosa diceva tre anni fa..."

Giuseppe Conte oggi è andato in Aula per cercare di convincere gli indecisi a votare in suo favore. Si è rivolto ai singoli deputati nella speranza di ottenere voti utili per quella che lui ha definito " un'alleanza a vocazione europeista ". Ma le parole del preisdente del Consiglio non sono passate inosservate a Giorgia Meloni, che su Twitter non ha potuto fare a meno di inchiodare conte utilizzando le sue stesse parole di tre anni fa. " Ma Conte che oggi in Aula alla Camera si appella alle forze 'responsabili' contro 'le logiche sovraniste' è lo stesso che 3 anni fa difendeva pubblicamente il sovranismo all'Onu? Ascoltare per credere ", scrive il leader di Fratelli d'Italia sul suo profilo Twitter, condividendo i due video a confronto.

Ea il 26 settembre 2018, quando Giuseppe Conte si esprimeva così: " Quando qualcuno ci accusa di sovranismo e populismo, amo ricordare che sovranità e popolo sono richiamati nell'articolo 1 della Costituzione italiana. Ed è esattamente in quella previsione che interpreto il concetto di sovranità e l'esercizio della stessa da parte del popolo ". Perole molto chiare da parte di Giuseppe Conte, che meno di tre anni dopo ha sconfessato se stesso durante il discorso in Aula di quest'oggi: " Questa alleanza sarà chiamata a esprimere una imprescindibile vocazione europeista. Forze politiche che sono chiamate a operare una chiara scelta di campo contro le derive nazionaliste e le logiche sovraniste ". È a questo punto che dai banchi del centrodestra si sono levati alcuni cori di dissenso nei confronti di Giuseppe Conte. " Vergogna! ", è stato gridato all'indirizzo del presidente del Consiglio, costretto a interrompersi momentaneamente.