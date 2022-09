Ravenna, nave da crociera rompe gli ormeggi

Dopo le Marche, e l'Emilia Romagna, le eccezionali raffiche di vento hanno raggiunto la Riviera romagnola all'impressionante velocità di 150 chilometri orari. A Ravenna la nave da crociera Viking Sea, con 870 passeggeri a bordo, ha rotto gli ormeggi al terminal di Porto Corsini. Il vento l'ha sospinta lontano dalla banchina ed è stato necessario procedere a un intervento congiunto e straordinario di Capitaneria e tecnici nautici per metterla in sicurezza. Solo dopo un lavoro di quattro ore i cinque rimorchiatori sono riusciti a recuperarla senza alcuna conseguenza per le persone a bordo. Alle 8 di ieri mattina, la nave era regolarmente ormeggiata (ormeggio sud) al Terminal Crociere di Porto Corsini, si è allontanata dalla propria posizione per le forti raffiche di bora provenienti da nord, di intensità assolutamente straordinaria. Poco dopo le 9, la Viking si è quindi intraversata e ha appoggiato la chiglia sul fondale sabbioso, di fatto, quindi, bloccandosi prima di finire contro gli scogli posizionati davanti al Molo Guardiano del porto ravennate. Sono immediatamente intervenuti la Capitaneria di Porto e i servizi tecnico nautici (rimorchiatori, piloti e ormeggiatori), dando supporto alla nave. Le operazioni sono andate avanti per oltre quattro ore: in un primo momento, i rimorchiatori hanno lavorato per contrastare le violente raffiche di vento che spingevano lateralmente la nave contro la scogliera, riuscendo a riportarla parallela alla banchina, per poi mantenerla in posizione di sicurezza; successivamente, quando il vento, intorno alle 12.30, è diminuito, la nave è stata riavvicinata alla banchina attraverso una complessa manovra, con tre rimorchiatori in spinta sulla fiancata e due a tirare i cavi sul lato opposto. Anche ora la nave, che è stata rimessa in sicurezza, è costantemente monitorata. E i passeggeri stanno proseguendo regolarmente le proprie attività a bordo. La nave, di bandiera norvegese, 228 metri di lunghezza con 870 passeggeri a bordo e circa 200 membri di equipaggio, è stata riportata in sicurezza all'ormeggio poco dopo le 13.