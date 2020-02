Renzi avverte: "Punto sul governo, ma non voglio immobilismo"

Matteo Renzi lancia un messaggio chiaro al governo giallorosso: " Abbiamo bisogno di stabilità, ma non di immobilismo, una stabilità che non sia vivacchiare ". In occasione dell'apertura dell'assemblea di Italia Viva a Roma, l'ex presidente del Consiglio ha parlato di Giuseppe Conte: " Noi abbiamo molto rispetto per il presidente del Consiglio, vogliamo dargli una mano, speriamo che vada avanti la legislatura e vada avanti il governo ". Ma ha voluto rispondere a chi considera l'avvocato il possibile leader dei progressisti nel mondo: " Abbiamo rispetto per chi lo considera tale, ma per noi non è il punto di riferimento del progressismo mondiale chi ha firmato i decreti Salvini sull'immigrazione ".

Il fondatore e leader di Iv inoltre ha smentito l'intenzione di far parte di un partito insieme a Pd, Movimento 5 Stelle e Liberi e uguali: " Diciamo in bocca al lupo, buon lavoro e buona vita ma noi saremo dall'altra parte. Non può esistere quella visone del progressismo, quindi di conseguenza non pensiamo di andare alle prossime elezioni in un derby con Salvini e Meloni e parte della sinistra radicale che è già fuori dal mondo ".

"Al voto nel 2023"

L'ex premier ha rivendicato il matrimonio giallorosso per evitare il successo del centrodestra (non permettendo così a Matteo Salvini di " andare al potere chiedendo i pieni poteri ") e ha rassicurato: " Si vota nel 2023 perché nelle ultime legislature si è votato alla fine della legislatura. Si vota ogni cinque anni, non quando lo decide qualcuno ". In questi anni a Italia Viva serviranno " tempo, un ideale e un buon governo. I primi due ce li abbiamo, sul buon governo occorre organizzarsi ". E ha commentato soddisfatto il risultato delle elezioni Regionali in Emilia-Romagna: " I tre minuti del populismo in Italia sono finiti ".