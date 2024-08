Reporter Rai in Italia. "Motivi di sicurezza"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo il servizio esclusivo che ha mostrato le zone russe occupate dall'esercito ucraino dopo le azioni dei giorni scorsi, la Rai ha deciso di far rientrare temporaneamente in Italia la giornalista Stefania Battistini e l'operatore Simone Traini. «L'azienda ha ritenuto, esclusivamente per garantire sicurezza e tutela personale, di far rientrare, temporaneamente in Italia, la giornalista Stefania Battistini e l'operatore Simone Traini», spiega in una nota l'ad della Rai, Roberto Sergio. Ma la polemica non si placa, se Mosca apre ufficialmente un'inchiesta, anche in Italia arrivano voci differenti sull'accaduto. Il Movimento 5 Stelle entra agamba tesa: «Potevano indagare sull'uso di armi e mezzi italiani da parte delle truppe di Kiev», dice il capogruppo grillino Commissione di Vigilanza Rai, Dario Carotenuto. «Confidiamo che le parole di Sergio siano sincere e che la Rai abbia individuato specifici fattori di pericolo imminente che non sono a nostra conoscenza. In ogni caso, la Rai e Sergio Stesso farebbero bene a specificare se ci siano state richieste da parte del governo oppure no», accusa invece il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova. Se i Radicali parlano di «scandaloso silenzio da parte del governo», il senatore del Pd Filippo Sensi attacca: «Non capisco cosa stia aspettando il governo italiano, la Farnesina a convocare immediatamente l'ambasciatore russo per la intimidazione inaccettabile nei confronti di Stefania Battistini e Simone Traini. Non capisco questi ritardi, queste ritrosie. Inaccettabile».

Da Mosca infatti arriva la conferma che L'Fsb ha aperto un procedimento penale contro i giornalisti della Rai con l'accusa di «aver attraversato illegalmente il confine» con la Russia ed effettuato riprese video a Sudzha, nella regione di Kursk.

Un analogo procedimento sarebbe stato aperto anche bnei confronti del giornalista della Cnn Nick Paton Walsh, che nei giorni successivi al reportage dei colleghi della Rai, ha effettuato un servizio simile, sconfinando in Russia a seguito delle truppe ucraine.