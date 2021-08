Salvini: "Rivedere il reddito di cittadinanza". E Conte reagisce così...

"Mi sembra che oggi sia nata un maggioranza per rivedere il reddito di cittadinanza" . Queste le parole di Matteo Salvini, pronunciate ieri al meeting di Rimini, che hanno provocato una vivace reazione di Giuseppe Conte.

Il neo leader del M5S ha platealmente agitato le braccia in segno di dissenso nei confronti di Salvini, per far intendere che il reddito di cittadinanza non si tocca. Il sussidio, voluto fortemente dai grillini nel Conte 1, è da settimane nel mirino sia di Italia Viva sia della Lega. “Tornassi indietro non lo rivoterei. Mea culpa. Disincentiva al lavoro, alla passione e alla fatica", ha detto ieri Salvini. Per il leader del Carroccio, il reddito di cittadinanza "è una legge che si è dimostrata nei fatti, inidonea" e che "sta creando solo lavoro nero e disoccupazione". Parole non dissimili da quelle già usate dall'altro Matteo, ossia da Renzi, il quale, attirandosi non poche critiche, aveva detto : “Le persone devono soffrire, rischiare, provare, correre” . A Salvini, sempre ieri dal palco del meeting, ha replicato lo stesso Conte affermando che: "Il reddito di cittadinanza è una riforma complessa, l’abbiamo introdotto per la prima volta, ma nessuno vuole persone abili al lavoro in poltrona". "L’Italia -ha ricordato l’ex premier- è uno degli ultimi paesi ad aver introdotto, secondo i dati Ocse, un sistema di protezione sociale. Non possiamo dimenticare che ci sono persone che vivono nella povertà più assoluta, e questo non ci può lasciare indifferenti. Si chiama inclusione sociale, e non mi pare che questo sia nell’orizzonte concettuale o valoriale di altri che hanno parlato prima di me”. Conte ha, infine, aggiunto: "Dobbiamo lavorarci e affinarlo, noi stessi abbiamo presentato delle proposte perché vogliamo contrastare gli abusi e favorire le politiche attive".