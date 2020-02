Le sardine ora si spaccano: "Sbagliato l'incontro con i Benetton"

Ora anche le sardine si spaccano. Il movimento nato contro l'odio deve fare i conti con le primi divisioni interne, scaturite dopo la foto a casa Benetton con l'imprenditore di Autostrade e il fotografo Oliviero Toscani a Treviso. Nella tarda serata di sabato è arrivata la dura presa di posizione da parte di Jasmine Cristallo: " L’incontro, pur fortuito e occasionale, con Luciano Benetton si è prestato a manipolazioni e strumentali interpretazioni nel momento in cui la credibilità del gruppo veneto è giustamente sotto la generale valutazione, magistratura e governo compresi ". L'esponente calabrese delle sardine sul proprio profilo Facebook ha sferrato un duro attacco: " Nell’immediatezza del 'dopo elezioni' c’era da attendersi una riflessione collettiva per promuovere fattori di comunità nei territori, proseguire l’azione dal basso e incalzare la sinistra e il centro sinistra nella loro complessità. È l’avvio di questa pratica che ancora di più ci porta a dire quanto sbagliato e improprio sia stato l’incontro con Benetton ". Effettivamente, subito dopo le elezioni Regionali in Calabria e in Emilia-Romagna, il movimento sorto a Bologna aveva fatto un passo indietro: " Niente tv e giornali fino a marzo ". Ma così non è stato, come dimostra il diktat al presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

La frecciatina

Tuttavia la ragazza ha voluto sottolineare che " i quattro amici di Bologna non erano in 'visita ufficiale': erano quattro persone ospiti in un luogo, e non certo 'le sardine' ". E proprio per questa ragione " non hanno ritenuto di dover socializzare quella gita ". La Cristallo poi ha difeso il movimento: " Non siamo una setta e nessuno è tenuto a rendicontare dove e con chi ha trascorso il proprio tempo privato: di ciò che fa, ciascuno deve rispondere soltanto a se stesso ".

La guardia però va tenuta sempre alta: " Una foto messa a fuoco rischia di coinvolgere e mettere in ombra un intero movimento e questo non è concesso a nessuno. Non si può 'restare umani' a modulazione di frequenza ". Dal post appare evidente come inizi a trapelare la tensione all'interno delle sardine: " L’autorevolezza che il movimento ha acquisito è il frutto della determinazione di una moltitudine di donne e uomini che hanno deciso di affermare una propria presenza più diretta nella grande battaglia di tenuta democratica del Paese. E queste iniziative di popolo non possono più essere direttamente riconducibili a una sintesi di immagine degli iniziali promotori ".