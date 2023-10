Sbranata in strada da un pitbull. Il padrone cerca invano di fermarlo

Stava passeggiando per strada, nei pressi della sua abitazione, quando è stata aggredita e uccisa da un pitbull scappato dal cortile di un vicino. L'animale non ha lasciato scampo ad Enrica Bensi, una pensionata di 86 anni dell'Oltrepò Pavese, morta ieri mattina tra atroci sofferenze senza che i soccorritori potessero fare nulla per salvarla. Una donna ancora molto attiva, nonostante l'età, sempre pronta a mettersi al servizio degli altri, magari solo per stirare o svolgere altre faccende domestiche.

La tragedia è avvenuta in località Ghiaie, nel comune di Corana, in provincia di Pavia, verso le 10,30. L'animale fuori controllo si è avventato senza motivo sull'anziana che camminava sul marciapiede. Era chiuso in cortile, in via Vittorio Emanuele 2, quando il papà del proprietario ha aperto il cancelletto per andare a trovare il figlio e i nipoti. Il pitbull approfittando del passaggio è corso fuori, proprio mentre passava la donna, saltandole addosso e gettandola a terra. L'84enne è stata azzannata con ferocia, prima alla gamba e poi al collo e ha perso molto sangue. Inutili i tentanti del papà del proprietario di cercare di sottrarre l'anziana alla furia dell'animale. L'uomo ha cercato in ogni modo di fermarlo, a mani nude, ma non è riuscito ad evitare il peggio. «Non riuscivo a staccarlo, con pugni e calci», ha raccontato poi con la maglia ancora sporca di sangue. Alcuni testimoni che hanno assistito atterriti alla scena hanno chiamato i soccorsi. Gli operatori del 118 hanno fatto di tutto per tentare di salvare la donna. Quando sono arrivati sul posto l'86enne era in fin di vita, aveva perso conoscenza. Inutili i tentativi di rianimarla. Il figlio dell'anziana, arrivato pochi minuti dopo, ha manifestato tutta la sua rabbia e disperazione per l'assurda fine della madre. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Voghera e i tecnici di Ats Pavia che hanno avviato un'indagine per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. L'inchiesta della Procura dovrà stabilire se possano ravvisarsi responsabilità da parte del proprietario dell'animale. In particolare si dovrà verificare se non abbia provveduto a tenere il pitbull al sicuro, evitando che potesse entrare in contatto con estranei. Qualcuno alla frazione Ghiaie di Corana (Pavia) ha raccontato che il cane, in passato, aveva già cercato di aggredire altre persone: una circostanza che però al momento non ha trovato conferme. Il proprietario e il padre hanno riferito che l'animale non aveva mai fatto male a nessuno. Per quanto riguarda il cane, invece, al momento è rinchiuso in una stanza della casa in attesa che gli esperti di Ats Pavia decidano il suo destino. Se verrà accertata la sua pericolosità dovrà essere abbattuto.