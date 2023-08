Schianto tra due auto, grave 18enne: era a piedi, schiacciato contro il semaforo

Il botto ha paralizzato tutto l'isolato ed è stato violentissimo. Ieri nel primo pomeriggio a Milano due auto, un'Audi Rs7 nera e una Renault Capture, si sono scontrate intorno alle 13.30 all'incrocio tra via Colletta e viale Umbria. Nello schianto è stato coinvolto anche un giovane di 18 anni, travolto e sbalzato addosso al palo del semaforo. Il giovane, con passaporto canadese ma originario del Libano, è in prognosi riservata all'ospedale Niguarda, dove è stato trasportato in codice rosso in condizioni gravi. Nel pomeriggio in ragazzo, che ha riportato gravi fratture, è stato operato d'urgenza.

Con lui anche i genitori, ricoverati in codice verde: non si sono fatti nulla durante l'incidente ma entrambi hanno accusato un malore e sono svenuti dopo aver assistito inermi alla scena del figlio sbattuto addosso al palo.

Stando a quanto riportato da alcuni testimoni, sembra che l'Audi fosse diretta in via Lattanzio, per essere consegnata al nuovo proprietario che l'aveva acquistata per regalarla a suo figlio. Al volante, un dipendente della concessionaria Scuderia 76 che ha provato a evitare invano l'impatto sterzando a destra. Ferita anche una donna di 38 anni. Sul posto quattro ambulanze, un'automedica, i vigili del fuoco e la polizia locale. Tra le persone soccorse anche una donna di 52 anni e un uomo di 57.

In base alle prime informazioni sembra che la Rs7 provenisse da piazzale Lodi, mentre l'altra vettura arrivava da via Colletta. Per ore gli agenti della polizia locale hanno fatto le rilevazioni e il traffico è stato deviato. Nell'area dell'incidente, delimitata dalle transenne, vetri, pezzi di lamiera e macchie di sangue sul palo del semaforo.

Un altro incidente grave è avvenuto fuori Milano, tra Carate Brianza e Senago: un uomo è rimasto in panne con l'auto. Mentre è fuori dall'abitacolo, però, arriva un furgone che centra la sua macchina. A quel punto il pedone, 49 anni, viene travolto e finisce in elisoccorso al San Gerardo, in gravi condizioni. Il primo a prestare soccorso, dopo le 13 di martedì primo agosto, è stato un carabiniere libero dal servizio, in forza al Comando provinciale di Monza, fino all'arrivo delle ambulanze e delle pattuglie della Polstrada.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, l'incidente ha visto più veicoli coinvolti. Il primo bilancio parla di un pedone investito e trasportato in codice rosso al San Gerardo, in condizioni molto gravi, con traumi alla testa e in varie parti del corpo.