Scontro con un cinghiale. Muore in moto il figlio dell'ex re di Ferrarelle

Lo scontro frontale con un cinghiale gli è stato fatale. È morto così il 58enne Stefano Violati (nella foto), l'ennesima vittima della strada a Roma. La tragedia si è consumata in zona Cassia mentre Violati stava viaggiando a bordo del suo scooter Honda Sh 300.

Quasi arrivato alla sua abitazione si è trovato di fronte un cinghiale e non è riuscito ad evitarlo, centrandolo in pieno. L'animale selvatico è morto sul colpo. Mentre Stefano Violati è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale S.Andrea, dove nelle ore successive è deceduto per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili del XV gruppo di Polizia Locale per gli accertamenti.

Stefano Violati era il figlio di Fabrizio Violati, l'ex re delle acque minerali che fino al 1987 era a capo di Sangemini e di Ferrarelle. Il 58enne era anche cugino di Giulio Violati, il marito dell'attrice Maria Grazia Cucinotta.

A ricordare l'uomo è sua madre con un post su Facebook. «Addio amore infinito, non sappiamo più cosa fare senza di te. Eri un grande dal cuore buono. Solo chi ti ha amato veramente conosceva il tuo animo. I tuoi amici sono disperati insieme a tutti noi». Il riferimento nel post è all'accusa di stalking fatta nei confronti del figlio da parte della sua ex compagna. La donna, con cui Violati era stato per due anni, aveva sporto denuncia ma l'uomo non era mai stato condannato. «Tutto è accaduto in un momento difficile per lui. Che soffriva, tanto da avere difficoltà a dormire per questa storia» commenta, distrutta, la sorella Laura, corsa in ospedale ma non in tempo per vederlo vivo.

La famiglia è sconvolta da quanto accaduto e dalle dinamiche. Violati era padre di Matteo, 19 anni, e aveva una società che gestiva le macchine d'epoca di famiglia.

La grande passione delle auto storiche era «ereditaria».

Nel 1989 il padre Fabrizio Violati fondò a San Marino il Maranello Rosso, dedicato alle vetture Ferrari e poi arricchito nel 2000, con 40 modelli di produzione Abarth. Fabrizio Violati fu «il ferrarista» per definizione. Corse con le Vespa e poi con le auto, anche lui subì uno spaventoso incidente, dal quale tuttavia uscì vivo.