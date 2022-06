"Serve la squadra...". Salvini pronto a vedere gli alleati

Risveglio amaro per il Centrodestra, sconfitto ai ballottaggi delle elezioni comunali. Da Verona a Parma, la coalizione composta da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia ha avuto la peggio al cospetto del centrosinistra, dopo il trionfo registrato al primo turno. Diversi gli errori commessi, l’obiettivo è fare quadrato e arrivare preparati ai prossimi appuntamenti elettorali, con uno sguardo alle politiche del 2023. Matteo Salvini è categorico: basta polemiche, l’avversario è e resta la sinistra.

Atteso da un vertice del Carroccio con il ministro Giancarlo Giorgetti e il presidente lombardo Attilio Fontana, l’ex ministro dell’Interno ha invocato unità all’interno del centrodestra. Per Salvini è necessario un incontro per chiarire le divergenze e andare avanti insieme, coesi: “Per me l'incontro si può fare anche domani, non è possibile perdere in città importanti perché il centrodestra si divide e sceglie di non allargarsi e di includere altre forze ed energie, per paura, per calcolo o per interesse di parte” .

Un messaggio forte e chiaro: il centrodestra prima di tutto, la tenuta della coalizione come spirito guida. Per Salvini è fondamentale preparare “la prossima squadra e il prossimo progetto di governo” , lanciando un appello agli alleati: “Parliamoci subito per fermare le polemiche e ricordarsi che l'avversario è sempre la sinistra e mai il partito alleato” .

Le tensioni all’interno dell’alleanza sono cosa nota, basti pensare al caso emblematico di Verona, ma Salvini si dice ottimista. ”Spiace per le città perse al ballottaggio, nonostante l’impegno di candidati e militanti, spesso per le divisioni e i litigi nel Centrodestra come a Verona, che non si dovranno più ripetere. Spiace per la bassa partecipazione al voto, spesso inferiore al 30%, un segnale che costringe tutti a lavorare di più e meglio” , ha rimarcato in un post pubblicato su Facebook.