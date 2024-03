La sfida dei neurocosmetici

E se riuscissero davvero a fermare il tempo, migliorando la connessione corpo-mente come promettono, consentendo di farci vivere meglio e più a lungo felici? E se davvero saranno in grado di promuovere il benessere fisico e mentale, conservando e aumentando la bellezza, mantenendo la pelle elastica, tonica e compatta senza più le macchie e le rughe, allontanando dallo specchio l' invecchiamento?

Una inedita alleanza scientifica ed estetica, un connubio tra la nanochirurgia e la neurocosmesi, tra la medicina e la ricerca, ha lanciato una sfida, inaugurando una nuova era, la NeuroGlow, la nuova iper tecnologia del beauty affidata alla scienza neurologica, che ha immesso sul mercato innovativi prodotti cosmetici, sintetizzati non solo per aiutare la pelle a rimanere elastica e a non invecchiare, ma anche per creare nuove esperienze sensoriali, per immergersi nei profumi della natura e donare nuove energie agendo sulla connessione mente-pelle, restituendo a quest'ultima lo splendore adolescenziale, ovvero una ritrovata e vigorosa giovinezza.

La NeuroGlow ha fatto il suo debutto a Cosmoprof 2024, la più importante fiera cosmetica internazionale tenutasi la settimana scorsa a Bologna, un appuntamento mondiale che ha registrato l'adesione di oltre 3mila aziende provenienti da 67 paesi, per un settore che lo scorso anno ha registrato un fatturato di 427 miliardi di dollari e che, secondo McKinsey, raggiungerà i 580 miliardi di dollari nel 2027.

A breve nelle profumerie e nelle farmacie di tutta Italia troveremo quindi gli avveniristici neurocosmetici, ovvero non le solite soluzioni idratanti ed antiossidanti che conosciamo, ma vere e proprie tecno-creme, rigidamente armocromiche rispetto a tutti i tipi e colore di pelle, che, oltre a tener conto dell'esteriorità, agiranno sulla psiche, riducendo lo stress e migliorando l'umore di chi se le applica, le spalma e le massaggia, sul viso, sul corpo e sui capelli, al fine di essere belli dentro e fuori, ristabilendo così l'equilibrio psicologico ottimale, nel caso fosse incerto e vacillante per ragioni puramente estetiche.

Andando a sbirciare nei componenti di tali prodotti, difficile individuare principi attivi, ovvero tracce di componenti farmacologici e terapeutici per allacciare la mente al corpo, mentre abbondano i derivati naturali quantomeno per armonizzarla al fisico, come la menta energizzante, il bergamotto per restituire il coraggio, i fagiolini di soia ridotti in polvere illuminante, il collagene vegetale che penetra silenziosamente di notte nei pori cutanei nutrendoli, il rosmarino induttore di euforia, associato alla vaniglia per stabilizzare l'umore, i sali del Mar Morto per lenire contratture e dolori del corpo e dell'anima grazie alle loro famose e antiche proprietà curative, mentre l'azienda spagnola Cosmevax ha inserito nel suo siero un microorganismo che arriva da molto lontano, trovato e catturato dalla brezza marina delle isole Fiji, reso sempre attivo anche se annegato nel liquido miracoloso, in grado di attenuare le rughe, migliorare il sonno e risvegliarsi quindi al mattino con il viso levigato. Le vere novità di questa edizione di Cosmoprof però sono una polverina magica e stupefacente, ricca di aminoacidi naturali, pubblicizzati come il vero toccasana della salute epidermica, per le loro proprietà idratanti ed antiossidanti, oltre alla loro capacità, una volta spalmati, di produrre collagene in profondità, indispensabile per l'elasticità cutanea, e le creme «personalizzate», create sulla base dell' esigenze cutanee ed umorali del cliente, preparate singolarmente per ogni individuo di entrambi i sessi, a secondo della sua personalità, del suo carattere e dei segni di stress sul suo viso, in emulsioni temporanee o fiale, miscelando principi naturali e booster in un cosmetico mixabile nei suoi diversi componenti, e in diverse formulazioni, con tanto di ricetta scritta e certificata per poter replicare il prodotto non in laboratorio ma comodamente in casa. Creme, sieri, gel, ed olii di ogni tipo e per ogni occasione, maschere di bellezza con bava di lumaca o polvere d'oro che donano radiosità , pensati e ideati per iniziare un dialogo costante ed intimo con il proprio io, maschile o femminile che sia, collegandolo alle nuove esigenze di uomini e donne per esaltare una bellezza naturale, evidente e non forzata, curata ma non filtrata, aprendo uno squarcio nel diaframma che ci separa ogni giorno dalla realtà interna, la cui salute è indispensabile per riflettersi al meglio esteriormente e permettere di sorridere alla vita.

Oltre all'armocromia affine al proprio profilo estetico ed interiore, colorato o meno che sia, a Bologna è stato presentato, con il coinvolgimento di prestigiosi esperti del settore, anche un percorso olfattivo personalizzato, tra poesia e botanica, nel quale, annusando le diverse tipologie di estratti di olii essenziali, e sfregandoli in diversi punti dell'avambraccio nel suo lato interno dove la cute è più sottile ed assorbente, si arriva ad individuare, con tecniche spettrali e chimiche, il miglior prodotto ed avere l'opportunità di sentir restituire dalla propria pelle la fragranza ideale, satura di note mistiche, che non vada a confliggere con l' afrore delle ghiandole sudoripare e non sia in contrasto con l'acidità cutanea, una nuvola di profumo sensuale ed attrattivo, che arriva al cuore e all'anima profonda, e che viene restituito a lungo durante le ore del giorno, con folate di odori inebrianti, che si vaporizzano nell'ebrezza di ogni brivido od emozione. Naturalmente anche per i capelli, elementi essenziali a cornice della bellezza individuale di entrambi i sessi, sono stati presentati prodotti di eccellenza, come shampo miscelati con vino ricco di polifenoli, balsami in scaglie con ingredienti naturali, i sieri per la «laminazione», ovvero un film protettivo da applicare sullo stelo in tutta la sua lunghezza, composti da sostanze nutrienti e cheratina, per rendere la chioma di ogni età, bionda, bruna, rossa o canuta, lucidissima e splendente, sia all'ombra che al sole, o come uno speciale laser a basso livello, che agisce sulla zona hair dello scalpo per far ricrescere i capelli sulla testa o i peli dove necessario, naturalmente adiuvato dal supporto, dopo i lavaggi con detergente dedicato, di un nuovo phon supersonico, un device di una nota marca internazionale che li asciuga senza calore e li riscalda dolcemente senza danni, mantenendone la robustezza e la vitalità (costo 549).

L'industria cosmetica italiana, nostro orgoglio nazionale, sta attraversando un periodo entusiasmante anche a livello globale, confermato da un fatturato stratosferico mondiale, ad oggi l'unica a non aver risentito affatto dei lunghi mesi di lockdown dovuti al Covid, quando invece ha registrato una crescita imponente in fatto di vendite e consumi, in controtendenza rispetto alla media del Paese, e da questa primavera il settore internazionale del beauty si arricchisce di un comparto in cui innovazione e ricerca si fondano in un sodalizio finalizzato al benessere interno oltre che a quello esteriore, con una potenzialità commerciale giudicata davvero promettente per le nuove sinergie mente-corpo, armonizzando insieme psicologia, trucco, parrucco e serenità interiore.

E vorrei vedere chi, in questo meraviglioso universo cosmetico, non riuscirà a sentirsi attratto, gratificato, migliorato nella psiche e nell'umore, e felice di ritrovarsi una pelle del viso rinnovata, levigata e ringiovanita, quella del corpo non più cadente e avvizzita ma rinvigorita, tonica e profumata, con una cascata di capelli folti e brillanti, per affrontare, in qualunque fase della vita, la quotidianità con tutti i suoi problemi ed ostacoli, rimuovendo dalla mente il costo economico non indifferente dovuto per tale rinascita, perché poi alla fine, si sa, non si esce mai da un esercizio commerciale senza aver ottenuto ed intascato decine di campioncini di creme e sieri skincare, donati sempre gratuitamente, bustine e flaconcini che, quelli sì, aumenteranno ancora di più la nostra autostima e miglioreranno la nostra psiche, anche se scadranno miseramente nei cassetti senza mai venire utilizzati, né per il corpo e tantomeno per la mente.