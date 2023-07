Shoigu arriva a Pyongyang per amicizia (e altre armi)

La Russia intende «rafforzare» la cooperazione militare con la Corea del Nord. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, nel corso di un colloquio a Pyongyang con il suo omologo nordcoreano, Kang Sun Nam. «La Repubblica democratica popolare di Corea è un partner importante della Russia, con la quale siamo collegati da un confine comune e da una ricca storia di cooperazione», ha detto Shoigu, secondo quanto riferito da una nota del ministero della Difesa russo citata dall'agenzia Interfax. «Sono convinto che i colloqui di oggi (ieri, ndr) contribuiranno a rafforzare la cooperazione tra i nostri settori della difesa», ha aggiunto.

Shoigu è in Corea del Nord dalla serata di martedì alla guida di una delegazione per partecipare agli eventi commemorativi per il 70° anniversario dell'armistizio della guerra di Corea (1950-1953). Si tratta della prima visita di una delegazione straniera in Corea del Nord da quando il controverso Paese ha chiuso i suoi confini nel tentativo di tenere fuori la pandemia causata dal coronavirus. Shoigu è stato accolto con grande calore a Pyongyang, secondo quanto riferito dai media ufficiali nordcoreani, che hanno pubblicato delle foto del picchetto d'onore che ha accolto il ministro all'arrivo all'aeroporto internazionale della capitale nordcoreana. Alla delegazione russa si è unita nel pomeriggio di ieri una delegazione cinese guidata da Li Hongzhong, che fa parte del comitato politico centrale del Partito comunista cinese. Cina e Russia sono entrambe tra i pochi Paesi alleati storici di Pyongyang.