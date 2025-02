Si getta dalla finestra il capo di Virgin Radio. L'ombra dei debiti

Ascolta ora 00:00 00:00

Virgin Radio piange Alex Benedetti. Il direttore dell'emittente del gruppo Mediaset, che aveva 53 anni, è morto nel pomeriggio di ieri a Milano. Il dj e conduttore radiofonico si sarebbe gettato nel vuoto dalla finestra del suo ufficio al settimo piano del palazzo di via Turati 9, centralissima sede della radio che trasmette musica rock. Non avrebbe lasciato alcun messaggio d'addio.

A causa della tragedia è stata annullata la serata di gala prevista ieri a Sanremo, che avrebbe dovuto inaugurare le attività di RadioMediaset al Festival. L'appuntamento doveva accogliere a Villa Nobel gli artisti in gara e i rappresentanti delle case discografiche. Delle indagini sul caso si occupa la polizia, che è intervenuta sul posto con la Scientifica per i primi rilievi. Tuttavia non ci sarebbero dubbi sul gesto volontario di Benedetti. La scena è stata anche ripresa dalle telecamere di sorveglianza del palazzo che è adiacente al Consolato americano e dove ha sede anche un'altra emittente nazionale, Radio 105. Dai filmati risulterebbe che il 53enne era completamente solo al momento della caduta. Sul corpo dell'uomo è stata comunque disposta l'autopsia. Gli agenti hanno sentito i primi testimoni tra chi conosceva Benedetti. È emerso tra l'altro che lo speaker nell'ultimo periodo era apparso depresso, sembra a causa di alcuni problemi economici.

Alex Benedetti era molto conosciuto nell'ambiente della radio e noto al grande pubblico. Aveva cominciato a lavorare come dj in discoteca da giovanissimo, quando aveva appena 13 anni. Nel 1994 è approdato a Radio Italia Network come tecnico di regia e produzione, poi è passato in altre emittenti nazionali e nel 2007 è arrivato a Virgin, dove ha ricoperto diversi incarichi partendo da quello di programmatore musicale fino a diventare direttore nell'aprile del 2019. Nato a Udine, viveva a Milano dal 1999.

Non appena si è diffusa la notizia, sui social sono comparsi moltissimi messaggi di cordoglio. «Oggi è uno di quei giorni che non dovrebbero mai cominciare - ha scritto su Facebook l'amico e speaker di Rtl 102.5 Luca Viscardi -, perché quando arrivano portano con loro le storie che non si vorrebbero mai vivere né ricordare. Ci sono persone che entrano nella tua vita e lasciano un segno indelebile, quelle a cui puoi solo volere bene, incondizionatamente. Alex Benedetti era una di queste e odierò per sempre questo giorno che l'ha portato via». Questi sono mesi di dolore per Virgin Radio, che la scorsa estate ha perso un altro elemento di primo piano, Massimo Cotto.

Ad agosto infatti 62enne giornalista, scrittore, conduttore, ex collaboratore del Messaggero e per un breve periodo anche assessore alla Cultura nella sua Asti, è morto dopo una breve malattia seguita a un malore. Cotto lavorava da anni a Virgin ed era considerato un punto di riferimento per gli appassionati di rock, di cui era un profondo conoscitore.