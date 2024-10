Sogei ha aggiornato il software per sanare le pendenze 2018-2022

Ascolta ora 00:00 00:00

Da lunedì saranno disponibili online i conti del Fisco per consentire ai contribuenti di valutare i costi dell'adesione al ravvedimento speciale, che consente di sanare gli anni precedenti a quelli del concordato preventivo biennale. Le partite Iva che applicano gli Isa, gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, potranno aderire non solo al patto biennale con il fisco per il 2024 e 2025 ma anche ad una definizione«speciale» per i periodi di imposta dal 2018 al 2022. Sogei ha predisposto un apposito strumento di calcolo nel cassetto fiscale accessibile online dal sito dell'Agenzia delle Entrate. In una tabella saranno contenuti gli elementi informativi utili del contribuente e il calcolo dell'imposta sostitutiva da versare. I dati saranno disponibili in formato elaborabile (.csv) in modo che il contribuente (o il suo intermediario abilitato) potrà scaricarli anche nel suo pc per utilizzarli. La scheda di sintesi aggiornata e il file .csv, saranno accompagnati da una guida per la lettura e saranno disponibili per tutti i contribuenti interessati. In questo modo sarà più immediata ed esplicita la comprensione della norma e dei suoi vantaggi. L'obiettivo è convincere più contribuenti possibili a mettersi in regola e ad emergere.

Il concordato preventivo biennale rappresenta lo strumento principe di questa strategia. Le adesioni saranno possibili entro il 31 ottobre e non sono previste proroghe in quanto gli introiti saranno computati nella legge di Bilancio.