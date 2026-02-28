La solidarietà della Meloni: "Vicini alle famiglie delle vittime". Tajani: "Fare subito chiarezza"

Il video dello schianto del tram fa il giro dei social in una manciata di secondi: la polvere, il mezzo che si inclina, l'impatto contro il palazzo. Immediate le reazioni del mondo politico, la solidarietà alle famiglie delle due vittime, lo stupore per quel deragliamento così assurdo e inaspettato.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "esprime profondo cordoglio" e "manifesta la propria vicinanza alle famiglie delle vittime, esprime solidarietà alla città di Milano e rivolge un sentito augurio di pronta e completa guarigione ai feriti". "Si faccia quanto prima chiarezza sulla dinamica dell'incidente" sprona su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci rivolge il suo pensiero ai soccorritori che dopo pochi minuti erano già sul posto: "A loro va la mia riconoscenza per la tempestività e il senso del dovere".

Matteo Salvini, ministro dei Trasporti con il cuore a Milano, manda la sua "preghiera a chi è stato coinvolto nel tragico incidente" e ringrazia "i soccorritori, nella certezza che verrà fatta chiarezza sui motivi dell'incidente". "Non ci sono parole per descrivere l'assurda tragedia di Milano. Purtroppo posso solo esprimere il mio cordoglio e stringermi intorno al dolore delle famiglie delle vittime e dei feriti" interviene il ministro del Turismo Daniela Santanché. "Desidero esprimere ai familiari la profonda e commossa vicinanza mia personale e del Senato della Repubblica" scrive su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa che ovviamente viene particolarmente colpito dalla notizia per il suo forte legame con Milano. Un pensiero a vittime e soccorritori anche da parte del presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Tutti sono profondaente colpiti anche perché una delle ultime immagini dei tram milanesi che hanno fatto il giro d'Italia è stata quella del "passaggio" che Valentino Rossi ha dato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di avvio delle Olimpiadi.

"Tutta la mia vicinanza alle famiglie delle due vittime. È una profonda ferita per la nostra città" fa sapere in una nota Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati. Un pensiero "ai soccorritori e alle forze dell'ordine intervenute" anche da parte di Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Si unisce ai ringraziamenti ai soccorritori anche Elly Schlein, leader Pd. "Quello che è accaduto lascia senza parole, ci arrivano immagini che sembrano irreali e che non avremmo mai voluto vedere" è rimasto molto colpito il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino. Solidarietà massima anche da parte della Regione Lombardia.

La notizia è rimbalzata immediatamente anche tra i banchi del Parlamento europeo: "ll mio pensiero va a tutte le persone coinvolte nel tragico incidente del tram - sono le parole della

presidente Roberta Metsola - Auguro una pronta e completa guarigione a tutti i feriti. Alle forze dell'ordine e tutti coloro impegnati sul posto: grazie per tutto quello che state facendo per aiutare chi è in difficoltà".