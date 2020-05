Sondaggio, cala la fiducia nel governo. E FdI sta per superare il M5s

Altro che tutti uniti a sostegno del governo. Nella cosiddetta fase 2, quella in cui il lockdown provocato dalla pandemia di Covid-19 è stato allentato, la fiducia degli italiani nei confronti dell'esecutivo è calato di 0,4 punti. Non solo: mentre il Movimento 5 Stelle perde terreno, Fratelli d'Italia continua nella sua piccola ascesa.

Scendendo nel dettaglio, come sottolinea il quotidiano Il Messaggero riprendendo un sondaggio della società Tecné, se lo scorso 15 maggio il 30,9% degli italiani dichiarava di aver fiducia nell'operato del governo giallorosso, oggi quel valore è sceso al 30,4%.

Promesse non mantenute, burocrazia asfissiante per accedere agli aiuti economici, leggi troppo ingarbugliate, ritardi. Qualunque sia il motivo, la risposta "non ha fiducia" nell'operato dell'esecutivo ha trovato l'appoggio del 65,6% dei cittadini, in aumento rispetto al 65,3% di appena una settimana prima.

FdI rosicchia consensi alla Lega

Per quanto riguarda i partiti abbiamo parlato del flop grillino e della crescita di FdI. Ebbene, Giorgia Meloni ha ormai messo nel mirino l'M5s ed è pronta al sorpasso sui pentastellati. In appena sette giorni, Fratelli d'Italia è passato dal 14,7% al 14,9%; il Movimento 5 Stelle è sceso dal 15,2% al 15,1%.

Se Forza Italia si mantiene stabile, anche Lega e Pd stanno perdendo terreno come i grillini. Il Carroccio cede preferenze preziose al partito della Meloni, passando dal 26,2% al 25,9%: un piccolo -0,3% che tuttavia aiuta a capire la tendenza in corso.

I Dem passano dal 20,8% del 15 maggio al 20,7% del 22: -0,1%. Scende di un decimale anche Italia Viva, la creatura di Matteo Renzi: dal 3,4% al 3,3%. In crescita, invece, sia Azione, di Carlo Calenda, che la sinistra di Roberto Speranza, passati rispettivamente dal 2% al 2,4% e dal 2,7% al 2,8%.

Certo, stiamo parlando di un sondaggio condotto su un campione di 1.000 casi con un margine di errore pari al 3,1% in più o in meno. Tuttavia, quanto fatto emergere da Tecné tra il 21 e il 22 maggio, per conto dell'agenzia Dire, è significativo delle tendenze in atto.

Due gli aspetti da considerare. Il primo: nonostante i cittadini abbiano seguito alla lettera i diktat del governo durante le fasi più acute dell'emergenza, adesso la fiducia nei confronti dell'esecutivo sembra scemare settimana dopo settimana. Il secondo: l'incoerenza dei grillini ha fatto perdere terreno al Movimento 5 Stelle, ora a un passo dall'essere acciuffato da Fratelli d'Italia, che, in silenzio, erode piccole percentuali anche agli alleati leghisti.