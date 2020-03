Sondaggio, Lega prima e centrodestra al 48% sbaraglia i giallorossi

È pronta e servita, anche questa settimana, la cosiddetta "Supermedia" di YouTrend per Agi, che mette insieme i sondaggi sulle intenzioni di voto realizzati in settimana dagli istituti demoscopici Demos, Emg Acqua, Noto, Swg e Tecnè. Ecco qual è il responso. Secondo questo sondaggio, il primo partito italiano si conferma essere la Lega di Matteo Salvini, che viene fotografata al 28,9% delle preferenze della popolazione elettorale italiana. Il Carroccio sarebbe così sotto la soglia del 30%, ma ciò nonostante mantiene a distanza di sicurezza il Partito Democratico.

Già, perché i dem del segretario Nicola Zingaretti rimangono stabili appena sopra al 20%: il Pd, secondo il sondaggione, pesa il 21,4% nelle urne in caso di imminente o futura tornata elettorale a livello nazionnale.

Terza piazza per il Movimento 5 Stelle, ormai in fase di galleggiamento sul 14-15%. Infatti, il sondaggio di YouTrend assegna alla compagine pentastellata il 14,4% dei consensi. Si tratta di un volume che non può certo soddisfare né il fondatore e garante Beppe Grillo, né l’attuale reggente Vito Crimi, né tantomeno tutti i parlamentari e sostenitori grillini.

Il M5s è ormai tallonato da vicino, anzi vicinissimo, da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. La rilevazione assegna infatti a FdI il 12,9% delle preferenze e ormai tra i meloniani e i five star vi sarebbe appena un punto percentuale e mezzo di distanza.

Stabile Forza Italia, che si porta a casa il 6,2% delle indicazioni di voto. Ecco, mettendo assieme i dati di Lega, FdI e degli azzurri di Silvio Berlusconi, un ipotetico schieramento del centrodestra incontrerebbe i favori del 48% dei votanti.

Rimane invece relegata a un ruolo secondario Italia Viva, visto che il partito fondato e guidato da Matteo Renzi proprio non riesce a convincere l’elettorato e si ferma a un tanto risicato quanto deludente 3,4% dei consensi.

Alle spalle di Iv, al 3% tondo-tondo La Sinistra, mentre un punto percentuale più sotto troviamo +Europa di Emma Bonino. Sotto al 2% c’è invece Azione di Carlo Calenda con l’1,9 e il medesimo dato è quello assegnato ai Verdi.