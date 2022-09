"Sono gay e di destra". E l'esponente FdI viene insultato sui social

Come reagiranno stavolta i ben pensanti, sempre pronti a infervorarsi in caso di discriminazione, di fronte agli insulti ricevuti da Klevis Gjoka, membro di FdI del Circolo “Pirandello”?

Felice del risultato alle urne, il giorno successivo alle elezioni il militante di FdI ha voluto postare su Twitter un messaggio in cui, seguendo l'esempio della leader del partito Giorgia Meloni, si presenta in poche righe, professando con orgoglio la sua appartenza a Fratelli d'Italia.

" Sono Klevis. Sono omosessuale. Ho origini albanesi. Ho un compagno di vita del Perù " scrive Gjoka su Twitter. " Sono di destra. Sono orgogliosamente conservatore e liberista. Sono un membro di Fratelli d’Italia. Ho votato Giorgia Meloni. Oggi è anche la mia festa ".

E forse è stato proprio quel " sono di destra " a dare fastidio a più di qualcuno. Come se l'orientamento sessuale dovesse influire sulle idee politiche di una persona.

Eppure, sotto il post di Gjoka, non sono mancati gli insulti. Alcuni hanno criticato il suo definirsi "liberale", altri, invece, non hanno accettato la sua appartenenza a Fratelli d'Italia.

" È così confuso da colpirsi da solo " ha commentato un utente. " Vi assicuro che ha anche dei pregi " ha scherzato con un certo sprezzo un altro.

E ancora: " Tranquillo, ognuno nasce con un problema ", e "Sei pure cojone" .

Essere omossessuale e scegliere di far parte di Fratelli d'Italia deve proprio aver creato un cortocircuto in qualcuno, tanto che un utente sbotta: " Vaglielo a dire a Giorgina tua che ti dà del deviato ". " Ma figurati io c'ho un amico vegetariano che fa il macellaio " attacca un altro. Poi, la sentenza: "State attenti, ragazzi. Ci furono anche Ebrei e omosessuali che aderirono al nazifascismo, prima di capire cosa significasse per loro. Dopo, per molti, fu tardi ".

Per fortuna oltre ai messaggi ironici e agli insulti, non sono mancati anche interventi a favore di Klevis Gjoka. Tanti gli utenti che hanno ringraziato Gjoka per il post, augurandogli di proseguire il suo percorso nel gruppo di FdI.

" Non ascoltare gli s****. Non ti curar di loro, ma guarda e passa " gli ha consigliato un follower, citando il Virgilio di Dante. " La maggior parte di noi elettori di destra non è né razzista né omofobo. È vero, tra noi c'è anche qualche imbecille, ma prima o poi cesseranno di esserci ".