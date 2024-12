Gli spiriti del Natale

Ascolta ora 00:00 00:00

Come ogni Natale, è già tempo di pensare ai regali. E se per pigiami, libri e utensili è il caso che cerchiate consigli altrove, per una lista alcolica a Santa Claus questo è il posto giusto. Perché davvero, il buon umore che si sprigiona quando da un pacco dono emerge una bottiglia è pari solo alla soddisfazione che si prova nello stapparla.

Whisky

Il distillato natalizio per antonomasia. Ce ne sono per tutte le tasche e per tutti i gusti. Un'idea è Highland Park cask strength batch 5 (95 euro): un single malt Scotch whisky mostruosamente «intenso e robusto», a 64.7%, con quella splendida nota di erica dei malti delle isole Orcadi. Chi ama la torba può tuffarsi su Kilchoman Sanaig (80 euro), da una distilleria giovane e con profilo godibilissimo grazie al mix di botti ex bourbon ed ex sherry. Ultime due chicche: il Copperworks 5 anni di WhiskyFacile (95 euro), single cask imbottigliato da 4 giovani blogger/selezionatori che hanno pescato in una distilleria di Seattle un single malt fruttatissimo e balsamico. E il Glenfarclas Heritage (39 euro), l'entry level della distilleria indipendente dello Speyside il cui malto è sempre amato dai connoisseur.

Rum

Anche il distillato di canna sotto le feste va forte. Non consiglieremo i nomi classici, ma qualcosa con cui stupire. Se il gusto del regalato è dolce, ci sono i rum di ispirazione spagnola: Ron Santiago de Cuba Extra Anejo 20 anni (180 euro) è la fuoriserie del marchio storico di ron ligero cubano, ma anche l'11 anni (40 euro) è una buona mediazione per struttura e morbidezza; Eminente Gran Reserva Edición n.1 (80 euro) è una creazione del più giovane Mastro Ronero dell'isola, Cesar Martì, speziato e tostato; oppure Dictador «Game changer - White&Silver» (179,90 euro), edizione limitata del rum colombiano realizzata dall'artista Richard Orlinski: un'opera d'arte contemporanea, più che un bene di consumo. Se invece volete provare dei sapori unici, c'è il Guadaloupe rhum blanc agricole 5 anni di Whisky Club Italia (75 euro): lo ha prodotto la giovane distillatrice mantovana Anna Ostrovskyj, astro nascente del rum e unica donna a distillare in Guadalupa, utilizzando canne bleue raccolta sull'isola di Marie Galante. Un trionfo di sentori vegetali e citrici, maracuja, foglie di pomodoro, un'esperienza unica e diversa per drink unici.

Gin

Impossibile essere esaustivi in questo settore in eterna espansione come l'universo. Partiamo con un'idea regalo pazzesca: il box Tanqueray No.Ten x Alessi (250 euro su Amazon, alla Rinascente Milano e Roma e nelle migliori enoteche). Una bottiglia del re dei London dry gin con un set da mixology - shaker, jigger e mixing spoon - del re del design. Strumenti color bronzo dalle linee elegantissime, gin tradizionale: pretendete da chi lo riceverà in regalo che vi prepari un buon Martini cocktail, almeno. Per gli altri tre gin rimaniamo in Italia: Sabatini Venezuela (50 euro) è prodotto a Cortona, utilizza botaniche toscane ma per questa edizione aggiunge cacao venezuelano per un gin morbidissimo; Portofino gin «La penisola» (49,50 euro) è un'edizione limitata del dry gin ligure, realizzata con dieci botaniche tra cui il pino marittimo locale; infine merita un pensiero il Ginettone Poli (37 euro), panettone farcito con crema al gin mediterraneo Marconi 42, prodotto dalla distilleria vicentina.

Grappa e acquavite

Non possiamo dimenticare la grappa, fra i grandi protagonisti dei dopocena natalizi. E grappa è sinonimo di Nonino da sempre. La casa friulana quest'anno festeggia i 40 anni della sua acquavite d'uva con due edizioni speciali: Nonino Riserva Acquavite Ùe 5 anni (76 euro), dove la freschezza dell'uva si unisce alle note ricche e goduriosi della botte ex sherry, e Nonino Gran Riserva Ùe Monovitigno Verduzzo 30 anni (400 euro), limitatissima e preziosa. Rimaniamo nel limitato per un'altra chicca: Berta Ditirambo Armonizzato (129 euro), la prima grappa al mondo ad essere sottoposta al trattamento a base di musica armonico-naturale grazie alla collaborazione tra la storica distilleria di Mombaruzzo e Innova Vertis, il progetto del maestro storico dell'orchestra di Sanremo, Peppe Vessicchio.

Altri

Chi cerca altri distillati, può pescare qui: Tito's vodka (25 euro), produzione americana e sorso particolarmente morbido; Tequila Don Julio 1942 (235 euro), distillato di agave extra-lusso, invecchiato minimo

24 mesi, da gustare in purezza per sentirsi stelle del jet-set; Malternative Lot#71 (299 euro), un cognac Grosperrin della Petite Champagne straordinario per finezza e intensità. Lo importa in Italia Valinch & Mallet.