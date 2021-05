Governo minacciato: "Valuteremo se votare la fiducia"

“La Ragioneria ha cancellato, e lo apprendiamo stamattina, una fondamentale misura di rilancio della nostra economia. In nottata, infatti, ha fatto sparire il Superbonus alle nostre aziende” . Si riaccende lo scontro politico su un provvedimento definito “fondamentale” da Ettore Licheri, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, il quale ha espresso tutto il suo disappunto parlando con i giornalisti. “É giusto che si sappia – ha detto – c he inizieranno le interlocuzioni con la Ragioneria e parallelamente anche un processo di seria riflessione sul voto del Movimento alla fiducia in Senato” . Va giù duro l’esponente dei pentastellati, che ha chiesto spiegazioni in tempi brevi sui motivi del blocco della cessione credito.

“Ci auguriamo una soluzione – ha aggiunto Licheri – ci devono dare una risposta valida e convincente sul perché la Ragioneria ritiene di cancellare questa misura” . Senza un ripensamento il Movimento 5 Stelle potrebbe anche non votare la fiducia? Su questo punto il capogruppo dei pentastellati è stato più vago. “Ciò è troppo presto per poterlo dire – ha commentato – ma in questo momento stiamo seriamente valutando la forza di questo maxiemendamento senza questa misura così importante per il rilancio del nostro Paese” . La misura, ha spiegato Licheri, prevedeva “la cedibilità dei crediti d'imposta nell'acquisto dei beni strumentali relativamente al piano transizione 4.0” .