Stuprata sul lungomare, gli amici la difendono: scoppia la rissa

Una ragazza di 16 anni ha riferito ai medici del Policlinico di Palermo di essere stata violentata all'Addaura, sul lungomare della città. I medici, specializzati in reati sessuali, hanno subito avvertito i carabinieri perché verificassero il racconto dalla vittima. E i militari della compagnia di San Lorenzo hanno rintracciato il presunto violentatore.

La ragazza ha detto di avere conosciuto il giovane, poco più che maggiorenne, nel in un locale sul lungomare Cristoforo Colombo. I due sarebbero usciti nella zona della scogliera e qui si sarebbe consumata la violenza. I militari hanno accertato che lo stupro ha un collegamento con una rissa avvenuta al McDonald's fra una ventina di giovani. Dai racconti di quanti hanno partecipato alla lite è emerso che i due fatti sarebbero correlati. Si sarebbero affrontati gli amici della ragazza e quelli del presunto violentatore. I carabinieri per tutta la notte hanno interrogato i possibili testimoni per cercare di ricostruire quanto avvenuto.

La denuncia arriva nella stessa settimana in cui una ragazzina di 12 dice di aver subito abusi sessuali da un animatore di un villaggio turistico in Salento in cui era in vacanza con la sua famiglia.

Gli abusi, su cui indagano i carabinieri, sarebbero avvenuti mercoledì scorso in una nota struttura ricettiva di Torre dell'Orso.

A raccontare di averli subiti è stata la stessa ragazzina, nata nel 2011 e originaria del Lazio, che si è confidata con alcuni famigliari. E i suoi genitori hanno subito sporto denuncia. Il 17enne, nato in paese del Trevigiano, è indagato per violenza sessuale ed è stato denunciato. La 12enne è stata accompagnata dal 118 all'ospedale Santa Caterina Novella di Galatina dove è stato attivato il codice rosa, un percorso di accesso al pronto soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne e bambini. E' stata presa in cura dal personale medico dell'emergenza-urgenza, intervenuto insieme ai colleghi di pediatria e ginecologia. Contestualmente la direzione sanitaria ha allertato forze dell'ordine e magistratura.

Negli ultimi 10 anni i crimini a danni di minori in Italia sono aumentati del 34%: è il dato diffuso dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale che rileva una grande prevalenza di bambine e ragazze tra le vittime: i reati a sfondo sessuale su bambine e ragazze sono l'89% sul totale di 906 casi di vittime di violenza sessuale nel 2022 (erano l'87% l'anno precedente, su 714). Quello che si nota è che gli abusi non avvengono (solo) in contesti difficili o da parte di ragazzi cresciuti da soli, ma anche in situazioni più «normali» e meno a rischio educativo e sociale.