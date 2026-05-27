Scontri a Torino, liberati gli 8 ultrà

Sono stati scarcerati, con l'obbligo di presentazione periodico alla polizia giudiziaria, gli otto ultrà che erano stati fermati a Torino durante gli scontri avvenuti in occasione del derby della Mole. La decisione è stata presa ieri dal gip del Tribunale al termine dell'udienza di convalida degli arresti. Il procedimento è aperto per resistenza a pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa.

La Procura avrebbe aperto un autonomo fascicolo di indagine sul caso di Marco Leonardo Basoccu, il 36enne ultrà bianconero dei Viking, originario di Casale Monferrato ma residente a Milano dove lavora come commercialista, rimasto gravemente ferito al volto e ricoverato all'ospedale Molinette. Per ora si procede a carico di ignoti.

Ieri intanto sono stati arrestati altri due ultrà per gli stessi disordini scoppiati nei pressi dello stadio Grande Torino, dove il derby si è trasformato ancora una volta in un caso di ordine pubblico. Dopo i tre arresti in flagranza e i cinque in flagranza differita eseguiti tra domenica e lunedì, è toccato ad altri due tifosi finire in manette, sempre in flagranza differita. Le indagini degli investigatori per far luce sugli incidenti durante i quali è rimasto ferito Basoccu vanno avanti. Il giovane - sottoposto nell'immediato a un intervento neurochirurgico e ancora in prognosi riservata in terapia intensiva - fa parte dello stresso gruppo ultras a cui appartengono gli otto tifosi arrestati e scarcerati ieri, i Viking 1986, che sarebbero arrivati da Milano, dove hanno base, a Torino in auto e pullman per tentare di raggiungere il corteo dei granata. E avrebbero preso parte ai disordini scoppiati in piazzale San Gabriele di Gorizia, insieme ad altri gruppi ultras bianconeri.

I Viking, gruppo storico della tifoseria organizzata bianconera, sono considerati tra i più oltranzisti della curva juventina e

vengono indicati come vicini ad ambienti dell'estrema destra.

In merito agli scontri, il questore di Torino, Massimo Gambino, ha difeso in conferenza stampa l'operato della polizia, spiegando che la risposta è stata adeguata.