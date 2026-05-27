Scontri a Torino, liberati gli 8 ultrà

Sono stati scarcerati, con l'obbligo di presentazione periodico alla polizia giudiziaria, gli otto ultrà che erano stati fermati a Torino durante gli scontri avvenuti in occasione del derby della Mole. La decisione è stata presa ieri dal gip del Tribunale al termine dell'udienza di convalida degli arresti. Il procedimento è aperto per resistenza a pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa.
La Procura avrebbe aperto un autonomo fascicolo di indagine sul caso di Marco Leonardo Basoccu, il 36enne ultrà bianconero dei Viking, originario di Casale Monferrato ma residente a Milano dove lavora come commercialista, rimasto gravemente ferito al volto e ricoverato all'ospedale Molinette. Per ora si procede a carico di ignoti.
Ieri intanto sono stati arrestati altri due ultrà per gli stessi disordini scoppiati nei pressi dello stadio Grande Torino, dove il derby si è trasformato ancora una volta in un caso di ordine pubblico. Dopo i tre arresti in flagranza e i cinque in flagranza differita eseguiti tra domenica e lunedì, è toccato ad altri due tifosi finire in manette, sempre in flagranza differita. Le indagini degli investigatori per far luce sugli incidenti durante i quali è rimasto ferito Basoccu vanno avanti. Il giovane - sottoposto nell'immediato a un intervento neurochirurgico e ancora in prognosi riservata in terapia intensiva - fa parte dello stresso gruppo ultras a cui appartengono gli otto tifosi arrestati e scarcerati ieri, i Viking 1986, che sarebbero arrivati da Milano, dove hanno base, a Torino in auto e pullman per tentare di raggiungere il corteo dei granata. E avrebbero preso parte ai disordini scoppiati in piazzale San Gabriele di Gorizia, insieme ad altri gruppi ultras bianconeri.
I Viking, gruppo storico della tifoseria organizzata bianconera, sono considerati tra i più oltranzisti della curva juventina evengono indicati come vicini ad ambienti dell'estrema destra.
In merito agli scontri, il questore di Torino, Massimo Gambino, ha difeso in conferenza stampa l'operato della polizia, spiegando che la risposta è stata adeguata.