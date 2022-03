Tajani: "Berlusconi profilo ideale come mediatore di pace"

Prosegue senza sosta l’offensiva russa sulle città ucraine, la comunità internazionale è al lavoro per arrivare al cessate il fuoco. In attesa della ripresa dei negoziati in Bielorussia, Antonio Tajani rilancia il profilo di Silvio Berlusconi per una mediazione tra i due Paesi, considerando l’autorevolezza del Cav e i rapporti con Vladimir Putin.

“ Berlusconi è già stato capace nel 2002 di mettere attorno al tavolo Putin e Bush, non cedendo alla Russia ma facendo sì che Mosca si avvicinasse alla Nato e all’Occidente” , ha ricordato il vicepresidente di Forza Italia ai microfoni di Mattino 5. Tajani ha sottolineato che negli ultimi anni non sono stati registrati dei progressi nel rapporto tra il Cremlino e l’asse Ue-Usa, anzi la situazione è peggiorata. Per questo motivo, l’intervento dell’ex premier potrebbe risultare decisivo: “Berlusconi sarebbe senza dubbi la persona più adatta a svolgere un ruolo di mediazione” .

Il leader di Forza Italia, infatti, potrebbe fornire un contributo fondamentale per la difesa e la costruzione della pace, ed è già al lavoro per fermare le ostilità. Berlusconi è a disposizione, dunque, ma Tajani ha rimarcato che “servirebbe un’investitura internazionale per una mediazione” .

L’ex presidente del Parlamento europeo ha successivamente acceso i riflettori sulla risposta determinante dell’Occidente in seguito all’invasione ordinata da Vladimir Putin: “Oggi c’è un nuovo vertice tra le due delegazioni, speriamo che si compiano dei passi in avanti: non è facile, perché pace non significa colonizzazione dell’Ucraina da parte della Russia” .