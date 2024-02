Tamponamento con cento mezzi: chiusi 70 chilometri

Giornata da incubo, ieri, sulle autostrade italiane. Per colpa della nebbia si sono registrati una serie di incidenti, anche con morti e decine di feriti, e un maxi-tamponamento che ha coinvolto un centinaio di auto sulla A22. Scontri con gravi conseguenze a causa della scarsa visibilità anche sulla A21 e sulla A1. Per ore diversi tratti delle rete viaria sono stati chiusi per permettere i soccorsi e la rimozione delle vetture coinvolte, bloccando la circolazione di ben 70 chilometri di autostrada.

Il primo evento a catena si è verificato tra le uscite di Reggiolo (Reggio Emilia) e Carpi (Modena) al km 291.4 in direzione Modena. Almeno un centinaio i mezzi coinvolti. Il traffico è rimasto bloccato per ore, per precauzione l'Autobrennero è stata chiusa in entrata tra i km 285 e 300 in entrambe le direzioni. Disposte anche le chiusure dei caselli dal Mantovano fino al Modenese. A provocare il tamponamento sono stati due Tir. Non ci sono state vittime, ma 25 persone sono rimaste ferite, due delle quali sono in gravi condizioni. Uno dei due codici rossi è stato portato all'ospedale di Baggiovara, nel Modenese, e uno a Bologna. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, anche con le autogru, per estrarre diversi automobilisti dalle lamiere. L'allacciamento con l'A22 sulla Milano-Napoli è stato riaperto solo dopo le 14 e progressivamente sono stati riaperti gli svincoli. Poco dopo mezzogiorno un altro grave incidente sullo stesso tratto, al km 308, in direzione nord, nel Modenese. Nello scontro tra due articolati è morto l'autista del mezzo che ha tamponato. Caos anche lungo la A21, dove nel tratto compreso tra Brescia sud e Cremona sono morte due persone e un'altra cinquantina sono rimaste ferite. Altri 14 automobilisti sono stati visitati e rimandati a casa. Le vittime sono marito e moglie, di Pontevico, rimasti incastrati nei veicoli.

A causare il tragico tamponamento a catena è stata sempre la nebbia. Due bisarche si sono scontrate per prime, poi un furgone è stato a sua volta travolto da un camion. La vettura della coppia è rimasta incastrata sotto la bisarca. Sul posto, oltre a diverse squadre dei vigili del fuoco, sono intervenute 13 ambulanze, che hanno smistato i feriti negli ospedali della zona. Tra i mezzi coinvolti anche un pullman di turisti e un furgone, i cui conducenti sono stati ricoverati in gravi condizioni. È stato necessario chiudere l'autostrada anche in direzione Piacenza e il traffico ha subito pesanti ripercussioni. Nella prima mattinata un altro incidente tra diversi veicoli con due vetture in fiamme anche nell'opposta direzione di marcia, verso Cremona.