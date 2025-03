Il team ucraino in Arabia Saudita per i colloqui con gli americani Zelensky in patria sempre più forte

Ascolta ora 00:00 00:00

«La prossima settimana inizierà con una visita in Arabia Saudita. Dopo il mio incontro di lunedì con il principe ereditario, i rappresentanti diplomatici e militari ucraini rimarranno per un incontro martedì con il team americano». Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mostrando tutta l'intenzione di portare avanti quel tavolo negoziale tanto complicato quanto vitale per il futuro dell'Ucraina. Zelensky ha anche comunicato ufficialmente quale sarà la saudra di Kiev al tavolo. Il team ucraino includerà il capo dell'ufficio presidenziale Andriy Yermak, il ministro degli Esteri Andriy Sybiha, il ministro della Difesa Rustem Umerov e il vice di Yermak Pavlo Palisa. «Da parte nostra, siamo pienamente impegnati in un dialogo costruttivo e speriamo di discutere e concordare le decisioni e i passi necessari», ha aggiunto il leader ucraino. Riguardo le accuse, nemmeno troppo velate, arrivate dalla Casa Bianca secondo cui l'Ucraina non sarebbe davvero pronta per arrivare la pace e addirittura vorrebbe proseguire il conflitto, Zelensky è molto netto. «L'Ucraina ha cercato la pace sin dal primo secondo di questa guerra. Ci sono proposte realistiche sul tavolo. La chiave è agire rapidamente ed efficacemente», ha sottolineato. Al tempo stesso, da parte ucraina procede anche l'implementazione dei rapporti tra Ucraina ed Europa, specie nel caso in cui le minacce di Trump arrivassero davvero a concretizzarsi. Dopo il vertice di Londra in cui i leader del Vecchio Continente, con le solite eccezioni di Ungheria e Slovacchia da sempre vicine alla Russia di Putin, Zelensky ha riferito di «un incontro altamente produttivo svolto a Kiev tra i team diplomatici di Ucraina e Regno Unito. Abbiamo discusso i nostri passi congiunti che potrebbero avvicinarci alla pace e accelerare gli sforzi diplomatici. Sono grato per il supporto. L'Ucraina è determinata a fare tutto il possibile per porre fine a questa guerra con una pace giusta e duratura il prima possibile».

Intanto, secondo l'ultimo sondaggio interno a Kiev, l'indice di fiducia dei cittadini ucraini per il presidente Zelensky è cresciuto di 10 punti percentuali raggiungendo quota 67%.

La rilevazione dell'Istituto di Sociologia di Kiev evidenzia che il 29% degli interpellati ha un'opinione negativa del presidente. Secondo le stime, il gradimento nel leader è aumentato a seguito del colloqui-scontro alla Casa Bianca con il presidente Trump e il suo vice Vance.