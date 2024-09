La testimonianza sulla bimba scomparsa

Ascolta ora 00:00 00:00

Erano in cella insieme e lui a un certo punto ha raccontato di aver preso la bambina. La piccola di cui si parla è Madeleine McCann, per tutti Maddie, la bimba inglese rapita a Praia da Luz, in Portogallo, nel 2007 quando aveva appena tre anni e mai più ritrovata. Il caso ha tenuto il mondo con il fiato sospeso e ha avuto conseguenze laceranti per la famiglia, additata da molti per aver lasciato in camera da sola la figlia in una notte di maggio in vacanza. Ora la vicenda potrebbe essere a una svolta, anche se troppe volte si è pensato a una possibile conclusione dell'indagine, ma i buchi nell'acqua si sono susseguiti.

Christian Brueckner, il principale sospettato, il cittadino ha confessato al suo compagno di cella di averla presa lui. Secondo quanto riferisce la stampa britannica, il cittadino rumeno Laurentiu Codin avrebbe raccontato ai giudici che Brueckner - attualmente in prigione per aver violentato una pensionata americana a Praia de Luz, la stessa località dove si trovava Maddie - gli avrebbe confidato di aver preso «una bambina» durante un'irruzione in una casa in Portogallo. «Mi ha detto di aver fatto un furto in Portogallo, mi ha detto che aveva rubato lì, in una regione dove ci sono alberghi e dove vive gente ricca - ha rivelato ancora Codin, durante una deposizione tre giorni fa in un tribunale di Braunschweig, in Germania - Ha detto che ha visto una finestra aperta, che stava cercando dei soldi, non li ha trovati, ha visto una bambina e l'ha presa». Brueckner l'avrebbe portata via in auto e sarebbe riuscito a dileguarsi prima che la polizia arrivasse sul posto. Gli disse di aver agito con una complice, la sua compagna, con cui litigò dopo la scoperta della bambina e che se ne andò poi via separatamente. Codin ha espresso anche il timore che Madeleine possa essere stata sepolta, dal momento che Brueckner gli aveva chiesto se «il Dna di un bambino può essere prelevato dalle ossa sotto terra».

Secondo Codin, Brueckner faceva

parte di un giro di pedofili «organizzato e potente». Il romeno ha detto di aver provato paura a testimoniare contro l'ex compagno di prigione: «Qualcuno mi ha detto che mi avrebbero pugnalato alle spalle». La testimonianza