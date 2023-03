Toscani e l'immunità di insulto

Mica c'è solo l'immunità parlamentare, c'è anche l'immunità intellettuale. Per esempio si è svegliato Oliviero Toscani, non per una nuova campagna fotografica, ma per espettorare le sue raffinate tesi politiche. Di solito Toscani fa un periodo di letargo, poi si riprende, e dice sempre le stesse cose, da decenni. Analisi politiche raffinatissime. La destra? «Buzzurri, fascisti di merda». Elly Schlein? «È la donna del futuro, anche esteticamente».

Quest'ultima mi ha davvero colpito, ma davvero? Vabbé, i gusti sono gusti, ma mi sembra un'offesa a tutte le donne che non rientrano nei gusti di Oliviero Toscani, voglio dire: Belèn dovrà cominciare a ritoccarsi per diventare la donna del futuro. Immagino che fila dai chirurghi plastici, ora: «Mi potrebbe fare come la Schlein?». In ogni caso dire che è esteticamente la donna del futuro è brutto tanto quanto i meme anti-Pd che su internet la Schlein viene paragonata a Pippo Franco. (Contraddizioni ci sono anche negli esternatori di destra, perché cosa c'entrino i diritti civili Lgbtq+ - unico programma percepito della Schlein - con il comunismo boh, ma forse la destra è così generosa dal lasciare alla sinistra i diritti individuali sennò al Pd non le resterebbe altro).

Certo è che la lista degli insultatori come Oliviero Toscani è lunga, forse inizia con Beppe Grillo (raffinatissimo, per i gusti di Toscani, non buzzurro, un gentleman inglese, tant'è che Toscani è stato un grillino della prima ora), forse con il lancio delle monetine a Craxi. Se a sinistra qualcuno non ti piace, puoi dire quello che vuoi. A Giorgia Meloni fu dato della cicciona da Asia Argento e le femministe zitte. Perfino spernacchiare chi è sotto le bombe, come ogni giorno fanno Vauro o Travaglio, schernendo Zelensky e la resistenza ucraina come fossero un personaggio di un reality show (infatti Travaglio ha ripreso la Lucarelli a occuparsi di geopolitica).

In ogni caso il gioco di società di Toscani e della compagnia bella di compagni brutti in Italia paga: ti fa sembrare un eroe della Resistenza, perché da anni vivono sotto un fascismo psicotico e immaginario. Anche il governo Berlusconi era fascista per Toscani. Certo l'allegra brigata che vive nel fascismo perpetuo non è che venga mandata al confino, al massimo Toscani vengono invitati nei talk show. Hanno l'immunità culturale, quindi applausi, e pure soldi, che fascismo. In sintesi Toscani è un eroe, a destra tutti buzzurri, e io lo invito a fare un viaggio a Mosca e andare a dire a Putin «fascista di merda». Sarebbe utile, vediamo se lo fa.