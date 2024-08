Troppa pressione social, alle over 50 non piace il proprio corpo

Ascolta ora 00:00 00:00

L'accettazione del corpo inizia a 50 anni ma non è uguale per tutte. Le donne occidentali bianche hanno una minore stima del proprio corpo e subiscono una maggiore pressione da parte dei media, rispetto alle donne nigeriane e cinesi di tutte le età.

Lo afferma uno studio della Durham University (UK), pubblicato sulla rivista Plos One, che ha coinvolto 1.186 donne tra 18 e 80 anni, esplorando l'impatto dell'età e delle pressioni socioculturali sull'apprezzamento del corpo (sentimenti di positività e orgoglio per il proprio corpo). Le donne nere nigeriane hanno la più alta stima del corpo, seguite dalle donne cinesi dell'Asia orientale, con le donne bianche occidentali che segnalano la più bassa stima del corpo.

I risultati suggeriscono che l'etnia e la cultura sono influenze importanti e potrebbero agire come fattori protettivi, che promuovono un'immagine corporea positiva. L'elevata interiorizzazione dell'ideale di magrezza e la pressione percepita sull'aspetto da parte della famiglia, dei coetanei e dei media sono associate a una minore stima del corpo. Si è scoperto, così, che le donne occidentali bianche (Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Australia) subiscono una pressione molto più forte da parte dei media, affinché si conformino agli ideali di magrezza o corporatura atletica per tutto il corso della loro vita. Questa pressione diminuisce con l'età ma anche al minimo, quella avvertita dalle donne occidentali resta comunque più elevata rispetto agli altri gruppi. Le donne nere nigeriane hanno registrato il più alto apprezzamento del corpo e una pressione mediatica molto minore riguardo all'immagine corporea, tuttavia nei questionari hanno anche riportato livelli più alti di pressione sull'aspetto da parte dei coetanei, che si sono ridotti con l'età. Infine le donne cinesi hanno continuato a preferire prevalentemente un tipo di corpo magro a tutte le età ma hanno riferito di subire una pressione mediatica minore rispetto alle donne bianche occidentali. Le donne di tutte e tre le culture hanno sperimentato livelli simili di pressioni familiari ma lo studio ha dimostrato che questo fenomeno è diminuito per le donne bianche occidentali e per le donne nere nigeriane con l'avanzare dell'età, mentre è rimasto elevato per le donne cinesi.

Alla fine però la ricerca interculturale suggerisce che sia le donne cinesi che quelle africane sperimentano pressioni socioculturali simili alle donne bianche occidentali e che gli ideali di aspetto stanno cambiando per assomigliare a un ideale più occidentale. Secondo gli autori, i risultati dello studio attuale potrebbero essere utilizzati per indirizzare interventi positivi sull'immagine corporea in ciascuna cultura.